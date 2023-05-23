Экс-разведчик США Скотт Риттер в Крыму: «Я приехал в Россию, чтобы убивать, а стал поклонником этой страны»

23 мая 2023 года писатель представил книгу публике в Симферополе. Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

В этом году в начале лета - 1 июня - по всему миру будет отмечаться важная дата - 35-я годовщина подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США. В конце 80-х прошлого века эти две державы смогли достичь понимания и отпустить мысли о пугающей красной кнопке, которая может уничтожить весь мир. Этот исторический период до сих пор откликается в современной России.

ИЗ АМЕРИКИ С МИРОМ

Чтобы рассказать правду о том, что происходило больше сорока лет назад, свою сенсационную книгу «Гонка разоружения» написал американский журналист и писатель Скотт Риттер. 23 мая 2023 года он представил ее публике в Симферополе. Издать ее удалось благодаря «Комсомольской правде» при поддержке Агентства инвестиционного развития Новосибирской области.

В издании Скотт Риттер поделился своим опытом Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

Презентация издания прошла в КФУ имени Вернадского. Студенты, преподаватели и журналисты с нетерпением ждали автора. На встречу пришли люди разных возрастов, желающих встретиться с известным американцем. В своей книге бывший морпех-разведчик США, а позже - инспектор ООН по вооружениям, Скотт Риттер, рассказал о личном опыте процесса разоружения и уничтожения ракет на территории СССР. На страницах он в деталях описал все исторические события прошлого века и даже раскрыл секреты взаимодействия специальных служб.

«ПРИЕХАЛ В СССР, ЧТОБЫ УБИВАТЬ»

С первых минут выступления Скотт Риттер решил рассказать о том, как впервые попал в СССР и как за небольшое количество времени изменилось его отношение к русскому народу. По его словам, с самого детства наравне с родной историей он изучал, как живут в Советском Союзе, русский язык и литературу, «чтобы знать, чем живет враг». Позже, когда он стал служить в корпусе морской пехоты США, его сделали офицером разведки.

- Когда я начал серьезно заниматься и интересоваться военной разведкой, я тренировался в лагерях в Калифорнии, изучал методы убийства русских солдат. Я - ребенок «Холодной войны», а мой папа был профессиональным военным. Мое детство пропиталось ненавистью к России. Нас учили, что в мире есть только один враг, и он находится в Москве. Поскольку мои родственники были военными, я решил, что обязан защищать свою страну, поэтому у меня была инструкция о том, как оборонять мою страну от вас, - говорит Скотт Риттер.

В лагерях Калифорнии он занимался военной разведкой, тренировался и изучал методы убийства русских солдат.

- В конце 80-х Рейган и Горбачев подписали договор о ракетах средней и меньшей дальности, и я поехал в Россию, чтобы наблюдать за тем, как соблюдается этот договор. В итоге за все время работы мое отношение к местному народу перевернулось с ног на голову. Я приехал в Россию, чтобы убивать, а стал поклонником этой страны, - признается бывший военный.

«Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ НАПОМНИТЬ О ВАЖНОМ»

В своей книге он затрагивает одну из важнейших тем мировой истории - уничтожение ракет. Он признается: если бы в XX веке США и Советский Союз не договорились о взаимном разоружении, началась бы ядерная война.

Презентация издания прошла в КФУ имени Вернадского. Фото: Ольга ТОЛМАЧЕВА

- К сожалению, мы все стали забывать об этом важном договоре. В моей родной стране о нем вообще будто и не слышали, поэтому я здесь, чтобы напомнить о нем. Именно поэтому я и написал эту книгу, чтобы две величайшие державы обрели мир. Своими действиями и своей книгой я хочу показать, что народы могут дружить. Я это понял еще в 80-х годах, когда впервые оказался в Советском Союзе, - отмечает военный эксперт.

В конце апреля книга американского эксперта стала доступна для покупки на всех маркетплейсах и точках оффлайн-продаж страны. Симферополь - стал завершающим городом тура в поддержку издания. Презентация уже состоялась в Иркутске, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Казани, Волгограде, Грозном, Севастополе и Сочи.

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