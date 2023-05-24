Удивила тортом в виде детеныша антилопы. Жительница Севастополя вышла в суперфинал реалити-шоу «Кондитер»

Сейчас Диане Кинкладзе 41 год. Выпечкой и стилизацией кондитерских изделий она занимается больше десяти лет. Фото: Скриншот с эфира передачи

На развлекательном телеканале «Пятница» продолжается самое сладкое реалити-шоу «Кондитер» с «королем десертов» Ренатом Агзамовым. Среди конкурсанток оказалась и жительница Севастополя Диана Кинкладзе.

Участники готовили торты в стиле Мадагаскара. Фото: Скриншот с эфира передачи

ВЫШЛА В СУПЕРФИНАЛ

На шоу она приехала из родного города еще в феврале и благодаря профессионализму и десятилетнему опыту в любимом деле смогла выйти в суперфинал. Впереди ее ожидает самая волнительная часть проекта, во время которого и определится достойный победитель.

Съемки шоу проходили в конце зимы, и спустя три месяца программа вышла в эфир. О талантливой жительнице Севастополя зашумел весь полуостров, ведь она поразила своим мастерством не только преданных клиентов, но и строгих членов жюри.

МАДАГАРСКАРСКИЙ СТИЛЬ

На кастинг нового выпуска «Кондитера» участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Мадагаскара. Диана же презентовала торт в виде детеныша антилопы с начинкой из шоколада и конфитюра из манго-маракуйи. Такое произведение искусства поразило судей. Как рассказала КП-Крым женщина, ведущий проекта даже назвал ее гением кулинарного мира, так как стилизованный торт выглядел как фигурка из музея.

Кондитер создает настоящие шедевры. Фото: Личный архив Дианы Кинкладзе

- До того, как оказаться на знаменитом шоу, я очень долго сомневалась. Думала, что не смогу что-то занять, а мои тортики не понравятся судьям. Мама пыталась отговорить меня, потому что боялась, что меня обидят, - шутит Диана.

ОСУЩЕСТВИЛА МЕЧТУ ПАПЫ

По словам кондитера, на участие в шоу она решилась благодаря папе.

- Он заядлый фанат «Кондитера», пересмотрел все выпуски и давно мечтал, чтобы я оказалась там. Тем более он очень любит, как я делаю торты и другие сладости, поэтому ему очень хотелось увидеть меня в телевизоре, - говорит жительница Севастополя. – Я и сама часто смотрела передачу, поэтому когда мне написали продюсеры шоу, я была очень удивлена. Сначала было страшно, но потом решила поучаствовать.

Чаще всего она печет для детей. Фото: Личный архив Дианы Кинкладзе

УДИВИЛА АТМОСФЕРА ЗА КАДРОМ

Диана признается: она даже не ожидала, что сможет вырваться вперед и опередить всех своих соперников, поэтому новость о суперфинале стала для нее настоящим шоком. Больше всего, конечно, радовался папа.

Несмотря на то, что по телевизору часто показывают напряженную атмосферу, строгих членов жюри, за кадром и на съемках царит очень теплая и дружелюбная атмосфера.

- Я безумно рада, что стала частью этого «сладкого мира». Больше всего меня поразило поведение судей, ведь все они оказались очень милыми. Оказалось, что Ренат Агзамов - очень добрый, а не такой, как его приказывают обычно. Он и его соведущая - Ольга Вашурина - постоянно поддерживали нас и создавали невероятную атмосферу на площадке, - отмечает она.

ОТКРЫЛА КОНДИТЕРСКУЮ

Сейчас Диане Кинкладзе 41 год. Выпечкой и стилизацией кондитерских изделий она занимается больше десяти лет. Все началось с первого торта, который она испекла на день рождения племяннику. Тогда родственники подтолкнули ее к изготовлению сладких изделий, и уже через несколько месяцев она начала печь на заказ. Сначала готовила для знакомых, потом клиентов становилось все больше.

- Сейчас я открыла свою кондитерскую в Севастополе, где организовала себе пространство для творчества. Там я создаю свои фирменные тортики, которые так любят мои клиенты. Очень надеюсь, что программа поможет повысить узнаваемость, в дальнейшем я планирую создать целую сеть и запустить обучающие курсы, - говорит она.

КСТАТИ

На шоу «Кондитер» за титул лучшего обычно борются кулинары-любители и профессиональные пекари. В конце программы их ждет денежный приз - один миллион рублей. В новом сезоне кондитеры готовят изделия из разных стран - Австралии, Египта, Турции, Японии, Италии, Испании и других. В этот раз на кастинг нового выпуска участники должны были принести торты и сладости, посвященные культуре Мадагаскара.

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