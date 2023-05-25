Ночью в Севастополе отразили атаку беспилотников

По словам губернатора, объекты в городе не пострадали Фото: Анастасия ЖУКОВА

В ночь на 25 мая военные отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Два дрона уничтожены, еще несколько нейтрализованы с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

– В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ, – написал Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, никакие объекты в городе не пострадали.

Последний раз БПЛА атаковали Крым в ночь 19 мая. Как сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов, система ПВО сбила четыре беспилотника на севере полуострова. В ночь на 7 мая Севастополь атаковали более 10 украинских дронов.

6 мая над Республикой Крым военные уничтожили две баллистические ракеты, запущенные украинским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Гром-2».

В конце марта над Джанкоем были сбиты украинские беспилотники, начиненные шрапнелью. По данным властей, они были нацелены на гражданские объекты. Обломки сбитого БПЛА повредили домовладение и магазин, один человек получил ранения.

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