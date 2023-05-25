Подземные концерты и череда юбилеев: как провести выходные в Крыму 27-28 мая

На выходных крымчан ждет насыщенная программа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уже на следующей неделе в Крым придет календарное лето, поэтому последние выходные весны нужно провести ярко, чтобы оставить теплые воспоминания. Для этого крымчан и гостей полуострова приглашают на разные мероприятия, которые пройдут с 27 по 28 мая.

Рассказываем, как провести выходные в Крыму в конце мая.

ПОДЗЕМНЫЙ КОНЦЕРТ

Для любителей живой музыки и красивых видов в Крыму устраивают подземные концерты. В субботу в пещере Скельская под Севастополем состоится выступление дуэта виолончелей «Donna Cello». Для зрителей в природном заповеднике будут звучать хиты классической и современной музыки. Участницы дуэта, музыканты с многолетним опытом, артистки Севастопольского симфонического оркестра Ирина Романова и Любовь Фатеева исполнят музыкальные хиты от классики до рока. Зрители смогут насладиться композициями: «Palladio», «Libertango», «Конь» группы «Любэ», «Perfect» Ed Sheeran, «Marry you» Bruno Mars, «Despacito» Luis Fonsi, «Senjorita», «Кукушка» и другие. Концерт начнется в 18:00, а билеты можно будет купить на сайте мероприятия.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ

В этот же день - 27 мая - в Литературном музее в Старом Крыму состоится мероприятие, посвященное 235-летию путешествия Екатерины II на полуостров. Так, вечер откроет трансляция в виртуальном зале исторических справок, путевых заметок, связанных с крымским путешествием императрицы.

Под открытым небом для зрителей пройдет театрализованное костюмированное шествие с участием танцевального коллектива клуба исторического бального танца «Падеграс», а желающие принять участие в балу.

Начало вечера в 18:00.

ЮБИЛЕЙ ВОЛОШИНА

28 мая крымчан ждет не менее насыщенная программа. Так, в Коктебеле в доме-музее известного поэта и художника отметят 145-летие со дня рождения Максимилиана Волошина.

Сначала в 16:00 дети смогут пройти образовательно-игровой квест «Страна Коктебелия» с вопросами о жизни и творчестве Максимилиана Волошина. А затем в 17:00 начнется музыкально-поэтический вечер «Мир посетить в минуты роковые…». В праздничной программе примут участие танцевальные и инструментальные коллективы, сольные исполнители, а также прозвучат произведения современной, классической и народной музыки.

ДЕНЬ ГОРОДА В АЛУШТЕ

В последнее воскресенье мая Алушта традиционно отмечает День города. В этом году он выпадает на 28 мая. К тому же, дату придется праздновать особую – юбилейную - 120 лет. В этот день основные мероприятия с песнями, танцами и развлекательными номерами пройдут на стадионе «Крымский». Начало концерта - в 18:00.

ЗАКРЫТИЕ КИНОФОРУМА

В городе-герое Севастополе в это воскресенье пройдет завершающий день Международного кинофорума «Золотой Витязь», который проходит уже 31 раз. Торжественное закрытие форума пройдет в Севастопольском академическом русском драматическом театре им. Луначарского.

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