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Происшествия29 мая 2023 12:10

В Судаке внук убил двух бабушек из-за 340 тысяч рублей

Крымчанин задушил 88-летнюю и 96-летнюю бабушек
Алексей ЕЛАГИН
Об убийстве стало известно только через несколько дней после того, как оно произошло

Об убийстве стало известно только через несколько дней после того, как оно произошло

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Судаке 38-летнего местного жителя обвиняют в убийстве родной и двоюродной бабушек, сопряженном с разбоем. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 27 ноября. Пьяный мужчина решил завладеть имуществом своей бабушки и ее сестры. Женщины жили в одной квартире. Крымчанин приехал к ним в гости, и родственницы пустили его в свое жилье.

– Злоумышленник задушил сначала свою родную 88-летнюю бабушку, а после ее 96-летнюю сестру, – отметили в СК.

Далее фигурант обыскал квартиру и нашел там 340 тысяч рублей. Взяв деньги, мужчина скрылся. Об убийстве стало известно только через несколько дней. Женщины не выходили на связь, и родственники обратились к правоохранителям. Силовики нашли обвиняемого, и он признал свою вину.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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