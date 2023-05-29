В Судаке внук убил двух бабушек из-за 340 тысяч рублей

Об убийстве стало известно только через несколько дней после того, как оно произошло Фото: Олег ЗОЛОТО

В Судаке 38-летнего местного жителя обвиняют в убийстве родной и двоюродной бабушек, сопряженном с разбоем. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 27 ноября. Пьяный мужчина решил завладеть имуществом своей бабушки и ее сестры. Женщины жили в одной квартире. Крымчанин приехал к ним в гости, и родственницы пустили его в свое жилье.

– Злоумышленник задушил сначала свою родную 88-летнюю бабушку, а после ее 96-летнюю сестру, – отметили в СК.

Далее фигурант обыскал квартиру и нашел там 340 тысяч рублей. Взяв деньги, мужчина скрылся. Об убийстве стало известно только через несколько дней. Женщины не выходили на связь, и родственники обратились к правоохранителям. Силовики нашли обвиняемого, и он признал свою вину.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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