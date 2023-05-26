В Крыму 25-летний водитель «Мерседеса» врезался в дерево и погиб

Авария произошла около 05:30 на автодороге Керчь – Чистополье – Новоотрадное. Фото: МВД по Республике Крым

Сегодня, 26 мая, в Ленинском районе Крыма легковушка врезалась в дерево, водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

Авария произошла около 05:30 на автодороге Керчь – Чистополье – Новоотрадное.

– Предварительно установлено, что водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, двигаясь в направлении села Чистополье, допустил съезд за пределы проезжей части влево с последующим наездом на препятствие (дерево), – сообщили в ведомстве.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, парень скончался на месте.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Напомним, ровно неделю назад, 19 мая, в аналогичном ДТП в Черноморском районе насмерть разбился 37-летний водитель «Приоры».

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