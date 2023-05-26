ДТП с грузовиком в Ялте 26 мая 2023: что известно на данный момент

По факту аварии проводится проверка. Фото: t.me/yanina_pavlenko

Днем 26 мая в Ялте произошло страшное ДТП - грузовик съехал с дороги и опрокинулся на административное здание. В результате аварии пострадали четыре человека, а один из молодых людей даже был доставлен в медучреждение в тяжелом состоянии.

Произошедшее шокировало крымчан. Как сообщали очевидцы, предполагаемой причиной аварии мог стать взрыв колеса.

«Комсомолка» собрала все, что известно о ДТП с грузовым автомобилем в Ялте 26 мая на данный момент.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko, скриншот видео

ЧТО СТАЛО ПРИЧИНОЙ АВАРИИ С ГРУЗОВИКОМ В ЯЛТЕ 26 МАЯ 2023 ГОДА

КамАЗ въехал в здание абонотдела Альфатера – оно серьезно пострадало и подлежит сносу.

- Также подключаемся к поиску тяжелой техники, которая поможет поднять автомобиль, после чего коммунальные службы приступят к наведению порядка и, при необходимости, ограждению территории , – сообщила мэр Ялты.

Ранее в региональной прокуратуре сообщили, что водитель грузового автомобиля выехал за пределы дорожного полотна, в результате чего транспортное средство опрокинулось на административное здание. По факту аварии проводится проверка, ее ход взят на контроль в надзорном ведомстве РК.

КОЛИЧЕСТВО ПОСТРАДАВШИХ В ДТП С ГРУЗОВИКОМ В ЯЛТЕ 26 МАЯ 2023 ГОДА

В результате аварии с грузовиком на улице Блюхера в Ялте пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетний, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. На месте аварии работают экстренные службы и представители администрации, в то числе замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян.

– После ДТП на ул. Блюхера в Ливадийскую больницу поступило 4 человека. Один из них – молодой парень (возраст не определен), находится в тяжелом состоянии, пациентом занимается мультидисциплинарная бригада, – написала Павленко в своем Tg-канале.

Остальным трем пострадавшим также оказывается медицинская помощь, добавила градоначальница.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Как КП-Крым сообщили в МВД по республике, предварительно трое пострадавших находятся в больнице, в том числе 14-летний подросток, переходивший дорогу.

КАК ХОДИТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ЯЛТЕ ПОСЛЕ ДТП С КАМАЗОМ 26 МАЯ 2023 ГОДА

Из-за ДТП была изменена схема движения общественного транспорта. возможно увеличение интервала движения на маршрутах №15, №9, №25, №122, №132, №100.

На месте аварии работают экстренные службы и представители администрации, в том числе замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян.

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