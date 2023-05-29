Метро без станций и бассейны без пловцов: главный винзавод Коктебеля расширяет туристические маршруты

Коллекция предприятия хранит образцы некогда популярных вин Фото: Анна КИРИЕНКО

Подземные коридоры, похожие на туннели метро, и бассейны вина - это масштабы производства на винзаводе «Коктебель». С размахом страны-победителя отстраивался флагман виноделия восточного Крыма в советское время, и до сих пор это наследство приносит потомкам экономическую стабильность и туристический интерес.

УЖИН НА ВИНОГРАДНИКАХ

Своим видом и масштабом винзавод обязан первому послевоенном директору Михаилу Македонскому. Бывший командир Южного соединения крымских партизан создал поистине грандиозное производство - 13 врезающихся в гору тоннелей, проложенных московскими метростроевцами, огромные бассейны размером с трехэтажный дом для виноградного сусла и самая большая в Европе мадерная площадка. Еще недавно в этот список входил коньячный цех, о чем говорила арка на въезде в Коктебель с надписью «Страна коньяков». Но страна поменялась, и коньяк остался в прошлом. Теперь в Коктебеле производят сухие и марочные вина, а в скором времени появится фирменное шампанское.

Туннели завода прокладывали московские метростроевцы Фото: Анна КИРИЕНКО

На предприятии поменялся и подход к туристической составляющей. Прежде целью экскурсионной деятельности было знакомство потребителей с производством и готовой продукцией. Теперь к этому прибавилась гастрономическая и краеведческая составляющая.

- Мы очень сильно поменяли за последние пару-тройку лет подход к проведению экскурсий, к тому, как мы принимаем экскурсантов и что мы им предлагаем, - рассказывает исполнительный директор завода Коктебель Анна Коваленко, - То есть, если раньше это были достаточно стандартные программы, в основном связанные с экскурсией по главному цеху с проведением дегустации, осмотром основных исторических мест и посещением мадерной площадки, то на сегодняшний день наше предприятие предлагает достаточно много разных маршрутов. Это и выездные дегустации с экскурсиями на виноградниках в летний период, эногастрономические ужины, а есть совместные экскурсионные маршруты с домом-музеем Волошина и Карадагским заповедником.

Мадерные «ясли», где температура поднимается до 60 градусов Фото: Анна КИРИЕНКО

«ФИШКА» ПРЕДПРИЯТИЯ

Сезонной «фишкой» завод намерен сделать сбор винограда. Другие крымские предприятия уже давно приглашают туристов на сбор урожая, но в Коктебеле планируют более серьезный подход. Во-первых, у винзавода есть собственная гостиница и столовая, а во-вторых - 1,2 тыс. га виноградников, распластанных по живописным холмам Коктебельской долины с видом на спящий вулкан Кара-Даг . Лучший пейзаж осени и яркий фон для фотосессии.

- На самом деле это очень интересно - поучаствовать в уборке винограда, - уверена Коваленко, – Конечно, это только сентябрь-октябрь, но после непосредственно сбора урожая можно организовать посещение горы Клементьева, того же Карадагского природного заповедника, разбавить катанием на прогулочном катере к Золотым воротам. Вообще Коктебельская долина наполнена различными объектами притяжения, и на нашей базе можно проводить абсолютно разные экскурсии. То, что мы собираемся, собственно говоря, делать.

ВЕРА В ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

В этом курортном сезоне основной расчет на внутреннего туриста, который, проживая в Крыму, редко бывает на производствах в качестве экскурсанта. И уж тем более ужинает среди виноградников в компании виноделов с рассказом о сортах винограда и марках вина. Фото на мадерной площадке среди сотен бочек, где зреет янтарный напиток, тоже есть в фотоальбоме не у каждого жителя полуострова. А если повезет, то главный винодел завода Денис Шевчук откупорит бочку с молодой мадерой в «яслях» - так называют настоящий парник для годового периода вызревания вина.

Главный винодел Денис Шевчук 15 лет работал на предприятии «Кубаньвино» Фото: Анна КИРИЕНКО

- Мы не теряем марочные вина, мы наоборот теряем потребителя, который раньше употреблял марочные, - уверен главный винодел, - То есть он меняет свой фокус на тихие вина, а так как у нас доля заграничных вин поменялась, то мы должны удовлетворить запрос потребителя. А он хочет получать примерно того же качества вина, которое получал до этого, но отечественные. Это технология, это инвестиции, то есть «Коктебель» - это самолет, который нужно немножко развернуть и подстроить под потребителя. Давайте честно признаемся, что какая-то доля потребителей до сих пор не верит, что у нас действительно есть качественное вино. Мы два года участвуем в разных дегустационных конкурсах и доказываем, что конкретно «Коктебель» вырос в качестве, и это подтверждается.

Самая большая в Европе мадерная площадка Фото: Анна КИРИЕНКО

ТО, ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ

До последних дней на заводе работал один из старейших виноделов постсоветского пространства – Феликс Периклович Феодосиди. Он был сторонником энотерапии - оздоровления и лечения вином, поскольку в нем содержатся более 500 микроэлементов, усваиваемых человеческим организмом. Теперь о великом виноделе напоминают его именитые марочные вина и три ливанских кедра, высаженные самим Феодосиди возле главного заводского корпуса, чтобы работники и гости предприятия вдыхали хвойные фитонциды, от которых погибают болезнетворные бактерии.

К слову, виноделие в Коктебеле появилось благодаря врачу-офтальмологу Эдуарду Андреевичу Юнге, который посадил первые виноградники в далеком 1879 году. А врачи, как известно, плохого не посоветуют.

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