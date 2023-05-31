На 11-летнего севастопольца рухнули футбольные ворота: у него множественные переломы

Следственный комитет проводит проверку. Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Во вторник, 30 мая, в Севастополе футбольные ворота рухнули на 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел днем. Пятиклассник отправился в гости к своему другу. На спортивной площадке на улице Шевченко мальчики решили поиграть в футбол.

– Со слов мамы пострадавшего ребенка, сын повис на верхней перекладине ворот, после чего они перевернулись, отметили в СК.

В результате мальчик получил множественные переломы стопы. Пострадавшего увезли в больницу. По факту случившегося Следственный комитет проводит проверку. Сотрудники ведомства выясняются все обстоятельства случившегося.

– Следствием будет дана оценка действиям лиц, которые устанавливали данную конструкцию, а также службам (управляющей компании), в чьем ведении находится площадка на предмет ее содержания в надлежащем состоянии, – говорится в сообщении.

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