Под Симферополем при столкновении микроавтобуса и легковушки погибли три человека

По факту случившегося проводится проверка. Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В среду, 31 мая, в Симферопольском районе столкнулись «Газель» и Renault Duster, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла около 14.30 на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта. Неподалеку от села Перевального столкнулись Renault и «Газель». В результате ДТП погибли три человека. Оба водителя, а также пассажир иномарки получили травмы, несовместимые с жизнью. Кроме того, в аварии пострадал пассажир «Газели». Его увезли в больницу.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются, – сообщили в полиции.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пресс-службе прокуратуры Крыма сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход проверки.

– На место происшествия в целях координации действий правоохранительных органов выехал прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев, – говорится в сообщении.

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