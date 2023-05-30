«Все исправит первый день лета»: синоптики рассказали, когда закончатся ливни в Крыму

Метеоролог уверяет, что циклон скоро отступит, и на полуострове начнется настоящее жаркое лето. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Конец мая не радует своей солнечной и теплой погодой. Каждый день Крым утопает в жутких ливнях, которые парализуют движение на дорогах, рушат планы и не дают насладиться приближающимся летом. Но, по словам синоптиков регионального гидрометцентра, дожди прекратятся с приходом календарного лета.

- Дожди, вызванные малоподвижным холодным фронтом, прекратятся уже на этой неделе. Сегодня и завтра придется потерпеть непогоду, а уже с 1 июня мы ожидаем солнечную и ясную погоду без гроз и ливней, - говорит КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

На этой неделе синоптик прогнозирует умеренное тепло без резких перепадов температуры. Ночью столбики термометра опустятся до 13 градусов тепла, а днем поднимутся до 23 и даже до 28 градусов. При этом, 30 и 31 мая местами будут лить сильные, кратковременные дожди с грозами.

Метеоролог уверяет, что циклон скоро отступит, и на полуострове начнется настоящее жаркое лето.

- Наступит антициклон, и все «прелести» непогоды закончатся. Нужно только немного потерпеть. Зато на первых летних выходных будет отличная погода. Их можно провести на природе, у моря или в горах, - отметила Любецкая.

Заметим, в ближайшие дни в западных районах Крыма сохранится штормовое предупреждение. Днем 30 мая и ночью 31 мая на полуострове ожидаются местами сильные ливни - до 30-50 мм осадков, грозы, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. Также 30 мая на реках северного предгорья и ЮБК ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 метра, а на реке Салгир на 1-2 метра с выходом воды из берегов.

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