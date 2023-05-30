В четырех городах Крыма произошли подтопления

К ликвидации последствий непогоды привлекли 27 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах Крыма произошли локальные подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Подтопления зафиксировали в Алуште, Бахчисарае, Белогорске, а также в ялтинских пгт Гурзуф и Кореиз. От непогоды пострадали пять приусадебных участков и два домовладения. По состоянию на шесть утра вторника, 30 мая, откачка воды завершилась. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы.

Ночью проводился мониторинг обстановки в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

– В ходе патрулирования в селе Нижняя Голубинка под мостом был выявлен навал веток, создающий угрозу выхода реки Бельбек из берегов, – рассказали в МЧС.

В ведомстве добавили, что администрация организовала мероприятия по расчистке русла реки.

Больше всего осадков выпало на Ангарском перевале (70 миллиметров), в Ялте (46), на горе Ай-Петри (34), и в Джанкое (32).

Напомним, в связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение.30 и 31 мая в республике ожидаются сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды в Симферополе ввели режим повышенной готовности.

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