В четырех городах Крыма произошли подтопления

К ликвидации последствий непогоды привлекли 27 человек
Фото: Иван МАКЕЕВ
В понедельник, 29 мая, в пяти населенных пунктах Крыма произошли локальные подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Подтопления зафиксировали в Алуште, Бахчисарае, Белогорске, а также в ялтинских пгт Гурзуф и Кореиз. От непогоды пострадали пять приусадебных участков и два домовладения. По состоянию на шесть утра вторника, 30 мая, откачка воды завершилась. Всего к ликвидации последствий непогоды привлекли 27 человек, 12 единиц техники и три мотопомпы.
Ночью проводился мониторинг обстановки в Симферопольском и Бахчисарайском районах.
– В ходе патрулирования в селе Нижняя Голубинка под мостом был выявлен навал веток, создающий угрозу выхода реки Бельбек из берегов, – рассказали в МЧС.
В ведомстве добавили, что администрация организовала мероприятия по расчистке русла реки.
Больше всего осадков выпало на Ангарском перевале (70 миллиметров), в Ялте (46), на горе Ай-Петри (34), и в Джанкое (32).
Напомним, в связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение.30 и 31 мая в республике ожидаются сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Из-за непогоды в Симферополе ввели режим повышенной готовности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Симферополе Салгир затопил часть Гагаринского парка
На Крымский полуостров обрушились ливневые дожди (подробности)