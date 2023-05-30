В Симферополе Салгир затопил часть Гагаринского парка

Часть Гагаринского парка оказалась под водой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Симферополе затопило часть Гагаринского парка, которая прилегает к реке Салгир.

Под водой оказались пешеходные дорожки, мостик через Малый Салгир и подступы к мостам, которые посолиднее размерами.

- Ой, вода! Придется идти в обход, - в экстренном порядке меняют маршруты гости и жители столицы.

Выбор у пешеходов есть – мостов через Салгир в достаточном количестве.

Остается только надеяться, что из-за масштабного сброса воды с Симферопольского водохранилища, не пострадают села и поселки, как это произошло в минувшем году.

Вот и МЧС Республики Крым рассылает сообщения-предупреждения:

- 30 мая ожидается подъем уровня воды на реке Салгир на 1-2 метра с выходом воды на пойму в низких местах и подтоплением.

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