Из-за непогоды в Симферополе ввели режим повышенной готовности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В связи с ухудшением погоды в Симферополе ввели режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– Силы и средства муниципальных организаций переведены в режим повышенной готовности, – говорится в сообщении.

Это решение приняли по итогам заседания муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Как сообщалось ранее, в Симферополе до конца суток 29 мая, в течении суток 30 мая ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер со скоростью 15-20 м/с.

– О всех нештатных ситуациях на территории Симферополя следует сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу: +7 (3652) 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944 39 59; +7 (918) 030 01 12. Приём звонков осуществляется круглосуточно, – отметили в администрации.

Напомним, в связи с непогодой в Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение.В понедельник, 29 мая, в республике ожидаются сильные ливни, грозы, град. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Штормовое предупреждение также будет действовать во вторник и в среду, 30 и 31 мая.