Француз бросил все и переехал в Крым, чтобы открыть пивоварню

Ален родился в небольшой провинции около Бордо и Коньяком Фото: Александра Тимощенко

Опыт известного актера Жерара Деперадье, видимо, вдохновил и других его соотечественников. Россию решил покорить еще один француз – Ален Муснье. В прошлом моряк, строитель и путешественник в один момент решил бросить родную Францию, купить участок в крымском селе под Евпаторией, построить пивоварню и начать дело всей своей жизни подальше от суеты и городской шумной жизни.

Француз часто изобретает новые виды хмельного Фото: Александра Тимощенко

Ален родился в небольшой провинции около Бордо и Коньяком. Оба города славятся производством изысканных алкогольных напитков. Поэтому иностранец с детства знал, как отличить совиньон блан от рислинга или шардоне. Но пиво Муснье все же любил больше, поэтому еще во Франции он начал варить хмельное у себя на кухне. Напиток он хранил в больших бочках в подвалах. Его домашнее пиво часто нахваливали знакомые. Они даже шутили, что соберут деньги со всего города и построят завод, на котором будут изготавливать напиток по особенному рецепту Муснье.

Любимый напиток Алена, конечно же, пиво Фото: Александра Тимощенко

- Я отшучивался, но открывать что-то свое во Франции не спешил. Тем более, я тогда работал моряком и часто уходил в море, дома бывал нечасто. Но это была моя самая заветная мечта, - говорит «КП» Ален.

В своей пивоварне он все делает сам Фото: Александра Тимощенко

СЕ ЛЯ ВИ

Мечта стала целью, когда в начале двухтысячных француз впервые оказался в Крыму как турист. Полуостров настолько сильно запал в душу, что вернувшись в родную провинцию, Муснье снова захотел обратно. Здесь же, в Евпатории, он и познакомился со своей будущей женой. В Крыму появился на свет старший ребенок, а в 2009 семья Муснье все же переехала во Францию. Но семейное счастье длилось недолго, и через семь лет уже холостой француз купил билет в один конец до Крыма. Здесь, на полуострове, француз решил воплотить свою заветную мечту.

- Моя бывшая супруга не хотела вместе со мной ехать на полуостров. Да и отношения у нас тогда стали холодными. Такая уж се ля ви («Такова жизнь», - фр., Ред,), - улыбается мужчина.

КРАСИВАЯ ПЕНА

В Евпатории у Алена осталась квартира, которую он решил продать. А на вырученные деньги купил участок в 20 соток. Здесь через пару лет и появилась та самая пивоварня под названием Belle Mousse. Француз сам построил помещение на 250 «квадратов» и сам установил нужное оборудование.

Свой напиток он изготавливает из натуральных ингредиентов Фото: Александра Тимощенко

- Мое пиво любят за пышную белую пенку, поэтому и название с французского переводится как «красивая пена», - говорит он.

Алена часто спрашивают, почему он решил построить именно пивоварню, а не винодельню или коньячный завод, как и полагается истинному французу. После таких вопросов он молча дарит бутылку своего пива, и человек без слов все понимает.

Рецепт своего пива Муснье привез из Франции. Для изготовления он использует всего четыре ингредиента: солод, хмель, дрожжи и артезианскую воду. Напиток не фильтруется и не пастеризуется, газификация происходит только натуральным путем без использования углекислого газа и других вмешательств. Каждый процесс Ален Муснье выполняет своими руками. Сам он придумал и дизайн этикеток.

Ален даже сам придумал дизайн этикеток Фото: Александра Тимощенко

- Сначала готовлю сусло из ячменного солода, потом смешиваю его с водой и варю. В это время умирают все микроорганизмы и разрушаются ферменты. Потом сусло фильтрую от остатков хмеля и даю отстояться. Брожение длится до двух недель. В пивоварне есть несколько комнат с определенной температурой не выше 20 градусов, - рассказывает пивовар.

ПУСТИЛ КОРНИ В КРЫМУ

К идеальному вкусу напитка Ален шел около двадцати лет. Постоянно экспериментировал и просил друзей продегустировать. А сейчас он разработал свои авторские рецепты. Зимой составил новогоднюю коллекцию с нотками карамели и специй. Напиток похож на глинтвейн.

- Сейчас выпускаю еще пять сортов, но пока не хочу останавливаться на этом, - говорит Муснье. – Когда я путешествовал, пробовал много разных напитков. Но самым вкусным для меня все равно остается пиво, которое я приготовил в Крыму.

Площадь пивоварни - 250 квадратных метров Фото: Александра Тимощенко

Француз уже давно не выезжал за пределы полуострова. Посадил на участке рядом с пивоварней 70 кустов винограда, столько же персиков и сам пустил здесь корни. Крым стал для него родным домом. В свои 64 года у Алена за плечами огромный багаж путешествий и впечатлений. Он объездил всю латинскую Америку, побывал в Полинезии, на Таити, Италии, Киеве и Санкт-Петербурге. Но именно в Крыму ему захотелось остаться навсегда.

- Когда я был совсем маленьким, было принято говорить о СССР только что-то плохое. Путь в Россию был закрыт, но из-за этого попасть туда мне хотелось еще больше. И вот в 90-е мои мечты осуществились, - говорит он.

Рядом с пивоварней он высадил персиковый сад и виноградники Фото: Александра Тимощенко

Возвращаться обратно француз даже и не думает. На его лице нет тоски по родным краям. И даже несмотря на непростой период для бизнеса из-за маленького турпотока, у Алена на Крым большие планы.

- Я около трех лет потратил на оформление документов на бизнес, но оно того стоило. Теперь осенью буду делать российское гражданство. Хочу, чтобы мое пиво попробовали как можно больше людей. А больше мне ничего и не нужно. Раз уж я сюда переехал, я тут и умру, - с улыбкой говорит Ален.

ФРАНЦУЗ ВЛЮБИЛСЯ В РОССИЮ

Ален Муснье остался в Крыму и после начала СВО. И свое решение отменять не намерен, потому что верит в будущее России. Власти периодически даже оказывают ему поддержку как предпринимателю.

- Мне нравится моя жизнь здесь, и я верю, что дальше будет только лучше. К тому же, в нынешнем конфликте я поддерживаю ту страну, в которой я живу. Это не просто конфликт между Россией и Украиной, все гораздо глубже, - отмечает Ален.

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