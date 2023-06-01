53 года за решеткой на четверых: севастопольцам дали сроки за участие в ячейке «Хизб ут-Тахрир»*

Организатора приговорили к 17 годам лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный военный окружной суд признал четверых жителей Севастополя виновными в организации и участии в деятельности террористической организации, а также в приготовлении к насильственному захвату власти. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по РК и Севастополю.

В 2015 году житель города героя организовал деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»).

– Он определял цели и задачи указанной ячейки, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии указанной террористической организации, вел пропагандистскую работу среди населения, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение, – рассказали в ФСБ.

К участию в этой ячейке осужденный привлек еще троих севастопольцев. Они также пропагандировали идеи организации. Кроме того, жители города-героя участвовали в конспиративных собраниях.

Организатора ячейки приговорили к 17 годам лишения свободы. Остальным участникам дали по 12 лет исправительной колонии строгого режима. Все осужденные проведут первые четыре года в тюрьме.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - запрещенная в РФ террористическая организация

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