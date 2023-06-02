Крымский гроссмейстер Карякин отказался участвовать в Кубке мира по шахматам

Шахматист создал опрос, и 91% поддержал его решение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, начинавший свою спортивную карьеру в Крыму, отказался от участия в Кубке мира по шахматам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Карякина пригласила на Кубок мира Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

– Это мой любимый турнир, он проходит по нокаут-системе, я не раз успешно там выступал, – рассказал шахматист.

Однако ему пришлось отказаться от участия в этом мероприятии.

– Дело в том, что конкретно в предстоящем турнире я не смогу представлять свою страну, не смогу играть под своим флагом и в случае успешного выступления не смогу услышать гимн России, – пояснил Карякин.

Гроссмейстер с такими условиями не согласился.

– Моя позиция не меняется, я ее много раз высказывал. Но, тем не менее, я хотел бы услышать ваше мнение, – обратился Карякин к подписчикам.

Спортсмен создал опрос, в котором приняли участие 13,5 тысячи человек. 91% проголосовал против того, чтобы шахматист выступил без флага и гимна. Остальные 9% придерживаются противоположной точки зрения.

В комментариях люди высказывали различные мнения. Некоторые считают, что не стоит «прогибаться перед клоунами». Сторонники участия Карякина в Кубке мира считают, что спортсмену нужна игровая практика.

– Нужно выступить без флага, а на награждении поднять его и спеть гимн, – убежден один из комментаторов.

Еще один пользователь высказал мнение о том, что Карякин может поехать на Кубок мира, если все остальные участники также будут выступать без флагов и гимнов.

Напомним, Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила от игр гроссмейстера из Крыма Сергея Карякина. Такое решение принято из-за заявлений спортсмена о спецоперации на Украине.Карякин не сможет принять участие в турнире претендентов, который пройдет с 16 июня по 7 июля. Глава Крыма Сергей Аксенов решил поддержать соотечественника и заявил, что Карякин – правильный человек и настоящий патриот.

СПРАВКА «КП»

Сергей Карякин – 32-летний уроженец Симферополя. В 12 лет он стал самым молодым гроссмейстером в истории, а также попал в Книгу рекордов Гиннесса. Чемпион мира по быстрым шахматам, чемпион мира по блицу. . В матче за звание чемпиона мира в 2016 году уступил Магнусу Карлсену. Заслуженный мастер спорта России, награжден орденом «За заслуги» III степени.

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