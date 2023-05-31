Юных крымчан и гостей полуострова 1 июня 2023 года ждет насыщенная развлекательная программа Фото: Мария АНАНОВА

Лето в Крыму, как и во всей России, ежегодно начинается с самого важного праздника. 1 июня отмечается День защиты детей. Такая дата весьма символична, ведь именно в этот период у школьников начинаются долгожданные летние каникулы. Поэтому у маленьких виновников торжества в два раза больше поводов для радости.

«Комсомолка» узнала, куда сходить с ребенком на День защиты детей в Крыму 1 июня 2023 года.

КАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЙДУТ В КРЫМУ В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-2023

Масштабные массовые мероприятия на День защиты детей в 2023 году не состоятся. Об этом, в частности, «КП-Крым» сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. Отмечается, что это сделано из соображений безопасности. Тем не менее, без праздника детишек не оставят. Насыщенную программу подготовили в парках развлечений и зоопарках.

КУДА СХОДИТЬ В КРЫМУ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Несмотря на отмену массовых мероприятий, скучать юным крымчанам и севастопольцам не придется. Так, в парке развлечений «Лукоморье» праздник начнется с 10 утра 1 июня. Посетителей ждут программы «Здравствуй, лето», грандиозное шоу «Иллюзионист» и музыкальная программа «Должны смеяться дети».

Билеты можно приобрести в кассах экопарка, либо онлайн. Стоимость - 1700 рублей. Адрес: Севастополь, улица Тарутинская, 38.

Тех, кто любит «погорячее», ждут в Симферополе. Для детей от 6 лет и их родителей приглашают на концерт «Рок хиты и не только», который состоится в Крымском музыкальном театре. Там прозвучат легендарные композиции культовых рок-групп. Широко известные произведения от Queen, Scorpions, Deep Purple и других рок-звезд заиграют по-новому. Стоимость билетов - от 300 до 800 рублей. Адрес: Симферополь, проспект Кирова, 17.

ГДЕ В КРЫМУ БУДЕТ БЕСПЛАТНЫЙ ВХОД ДЛЯ ДЕТЕЙ 1 ИЮНЯ 2023 ГОДА

Разумеется, в День защиты детей 1 июня 2023 года не обойдется и без праздничных акций. Так, Алуштинский парк миниатюр, Бахчисарайский парк миниатюр, Евпаторийский парк миниатюр, Алуштинский аквариум, «Галерея Иллюзий», «Пандориум» и Ялтинский крокодиляриум организуют бесплатный вход всем юным жителям и гостям полуострова.

Как сообщил директор парков Виктор Жиленко, акция действует для детишек до 13 лет. Кроме того, маленьких посетителей парка ждут и приятные сюрпризы.

- Мы подготовили 3 тысячи порций бесплатного мороженого, - рассказал Виктор Жиленко, - в Алуштинском парке миниатюр и в Бахчисарайском парке миниатюр с 10 утра будет раздача белорусского мороженного «Гоша» - пломбира из нашего детства. В «Пандориуме» акция начинается с 11:00.

Попасть на территорию парка юные крымчане и гости полуострова смогут в сопровождении родителей или друзей семьи. Каждый взрослый при этом должен оплатить билет по тарифу, но может привести сразу двух детишек.

Так, стоимость взрослого билета во все зоопарки и парки развлечений, кроме евпаторийского, составляет 1000 рублей. Для жителей тех городов, где располагаются развлекательные организации, действует скидка в 50%. В Евпаторийский парк миниатюр билет стоит 500 рублей (скидка для жителей Евпатории также составляет 50%).

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