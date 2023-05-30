Выходные и праздничные дни в июне-2023 в Крыму: как отдыхаем и сколько работаем

Крымчан в июне ждут две короткие рабочие недели и длинные выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2023 года крымчане смогут отдохнуть больше обычного. Первый месяц лета принесет не только долгожданную хорошую погоду, но и важные общероссийские и республиканские праздники - День России, День Святой Троицы и Курбан-байрам. Отмечаться они будут 12, 4 и 28 июня. И если важный для православных россиян день и так выпадает на выходной, то два остальных приходятся на будни. Тем не менее, в Крыму, как и во всей России, распространен перенос праздничных дат на нерабочие дни.

Рассказываем, какие выходные и праздничные дни ждут жителей Крыма в июне 2023 года.

ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ИЮНЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

В июне 2023 года крымчан ждут целых 11 выходных дней. Помимо привычных субботы и воскресенья, отдыхать будем еще 5, 12 и 30 июня.

Так, согласно указу главы республики Сергея Аксенова, впереди нас ждет четырехдневная рабочая неделя. Понедельник, 5 июня, объявлен выходным в честь Дня Святой Троицы, который приходится на воскресенье, 4 июня.

А в следующий понедельник, 12 июня, по всей стране отмечается один из главных национальных праздников - День России. Он берет начало с 1990 года, когда была подписана Декларация о независимости страны.

Важную дату для мусульман - Курбан-байрам - принято отмечать три дня. В 2023 году праздник милосердия и жертвоприношения приходится на 28 июня. А выходной в Крыму в честь Курбан-Байрама объявлен 30 июня.

12 июня отмечается День России Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Объявить нерабочими праздничными днями на территории Республики Крым: 5 июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы и 30 июня - в связи с празднованием Курбан-Байрама, - говорится в указе Сергея Аксенова.

Таким образом, в первый летний месяц 2023 года выходными днями будут 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 и 30 июня.

СКОЛЬКО РАБОЧИХ ДНЕЙ В ИЮНЕ 2023 ГОДА В КРЫМУ

Крымчан в июне 2023 года ждут две короткие рабочие недели.

Согласно производственному календарю на текущий год, который опубликовало министерство труда и социальной защиты РК, в июне 2023 года будет лишь 19 рабочих дней. Стоит отметить, что рабочее время 29 июня сокращается на 1 час, так как этот день -предпраздничный.

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