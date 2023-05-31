Из-за мягкой игрушки на улицу Ленина в Севастополе приехали силовики

Губернатор Севастополя поблагодарил сотрудников силовых ведомств за оперативность, а горожан - за бдительность
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Утром 31 мая в Севастополе бдительная горожанка обнаружила на улице Ленина подозрительную детскую игрушку - плюшевого мишку с торчащими проводами. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.
– Сегодня в 8:53 в дежурную часть обратилась местная жительница, которая сообщила, что проходя мимо здания по ул. Ленина, 72, увидела предмет, который вызвал у нее подозрение, – говорится в сообщении.
Фото: УМВД России по Севастополю
На место прибыли полицейские, кинологи, взрывотехники и сотрудники других экстренных служб. Игрушку и прилегающую территорию обследовали с помощью служебных собак, никаких представляющих угрозу предметов или веществ обнаружено не было.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил сотрудников силовых ведомств за оперативность, а горожан - за бдительность.
– Спасибо за оперативность нашей полиции, ОМОНу «Беркут-С» Росгвардии и благодарю за бдительность севастопольцев. В таких ситуациях не надо думать сообщать или нет, ответ один: сообщать сразу, а все необходимые службы сделают свою работу, – написал он в своем телеграм-канале.
Градоначальник напомнил, что в случае обнаружения опасных предметов или подозрительных личностей необходимо звонить по номеру 102.
Напомним, в городе-герое действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности.
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