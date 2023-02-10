В Севастополе высокий уровень террористической опасности продлен на неограниченный срок

В Севастополе вновь продлили высокий уровень террористической опасности, на этот раз – бессрочно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе федерального значения Севастополе вновь продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности, на этот раз – бессрочно. Об этом сообщается на сайте правительства города-героя.

– Установлен высокий («желтый») уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18 часов 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен, – говорится в сообщении.

Напомним, аналогичные меры предприняли в начале февраля в Республике Крым, Брянской, Курской и Белгородской областях.

В городе федерального значения Севастополе «желтый» уровень террористической опасности впервые ввели 31 июля после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота.

Кроме того, в Севастополе, Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях с 20 октября прошлого года действует «средний уровень реагирования».

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