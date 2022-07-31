Штаб ЧФ в Севастополе 31 июля атакован украинским беспилотником, ранены шесть человек

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Утром 31 июля украинские военные атаковали штаб ВМФ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

- Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник, - губернатор.

По его словам, ранения получили пять человек, все - сотрудники Штаба флота. Погибших нет. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время на месте работает ФСБ, обстоятельства выясняются.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ, на самодельный беспилотник было установлено маломощное взрывное устройство. Из-за разлета осколков оконных стекол в одном из помещений пострадали пять человек.

Все мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Военно-Морского флота, из соображений безопасности отменены.

Также стало известно, что двое пострадавших при взрыве находятся в состоянии средней тяжести. Общее количество пострадавших увеличилось до шести человек.

Напомним, День Военно-морского флота в Севастополе ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля - постоянной даты нет. В этом году празднование должно было пройти 31 числа. Несмотря на то, что день ВМФ считается торжеством моряков, празднует его по традиции вся Россия.

Сегодня торжество в Севастополе должно было начаться с молебна в усыпальнице адмиралов - Владимирском соборе, после чего было запланировано возложение венков и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Большая часть мероприятий должна была пройти на Графской пристани, где была запланирована торжественная встреча с командующим ЧФ. Однако в этом году Севастополь планировал отметить День ВМФ без привычного морского парада.

По словам губернатора города, переносить праздничные мероприятия ко Дню Военно-морского флота в Севастополе не будут. - Все, кто планировал отметить его в Севастополе, бесспорно, это сделают. Единственное, не будет массовых мероприятий. Переноса официального празднования не предполагается, - заявил Развожаев.

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