Количество пострадавших при взрыве в штабе ЧФ в Севастополе увеличилось до шести

Фото: Михаил Развожаев/Telegram
Количество пострадавших при взрыве во дворе штаба ЧФ в Севастополе увеличилось до шести, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его словам, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.
Он также уточнил, что хлопок во дворе штаба раздался ориентировочно в 06.02 - произошел взрыв.
- Вся необходима помощь оказана. Работают правоохранительные органы, - добавил Развожаев.
Напомним, штаб ЧФ в Севастополе был атакован украинским беспилотником 31 июля. Погибших нет.
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