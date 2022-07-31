Количество пострадавших при взрыве в штабе ЧФ в Севастополе увеличилось до шести

Фото: Михаил Развожаев/Telegram

Количество пострадавших при взрыве во дворе штаба ЧФ в Севастополе увеличилось до шести, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие ранения.

Он также уточнил, что хлопок во дворе штаба раздался ориентировочно в 06.02 - произошел взрыв.

- Вся необходима помощь оказана. Работают правоохранительные органы, - добавил Развожаев.

Напомним, штаб ЧФ в Севастополе был атакован украинским беспилотником 31 июля. Погибших нет.

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