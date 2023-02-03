В Крыму бессрочно продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий уровень террористической опасности будет действовать до принятия решения о его отмене Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму вновь продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности, на этот раз – бессрочно. Как сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов, он будет действовать с 20:00 5 февраля и до принятия решения о его отмене.

Как и ранее, данный режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также он распространяется на объекты министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

– Также в связи с изменениями, внесенными в Указ Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 и в Порядок, утвержденный этим указом, силовым ведомствам поручено усилить контроль за передвижением транспортных средств через административные границы Республики Крым, организовать проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ, – добавил Аксенов.

Он подчеркнул, что ситуация в Крыму полностью контролируется органами исполнительной власти и местного самоуправления, безопасность жителей и гостей республики обеспечивается в полном объеме.

Напомним, ранее «желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлили до 5 февраля. Кроме того, с 19 октября на территории восьми регионов, в том числе в Крыму, действует средний уровень реагирования.

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