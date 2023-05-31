В рамках акции «Ночь географии» жителей и гостей полуострова ждут лекции, квесты, конкурсы и увлекательные экскурсии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Начало лета в Крыму и Севастополе традиционно богато на события. Уже на этой неделе на полуострове состоится международная просветительская акция «Ночь географии». Мероприятия, которые позволят жителям узнать увлекательные истории, а также поучаствовать в квестах и экскурсиях, пройдут со 2 по 4 июня более, чем на 10-ти площадках.

«Комсомолка» узнала, как пройдет «Ночь географии» в Крыму и Севастополе 2, 3 и 4 июня 2023 года.

КАК ПРОЙДЕТ АКЦИЯ «НОЧЬ ГЕОГРАФИИ» В КРЫМУ В ИЮНЕ 2023 ГОДА

Международную просветительскую акцию «Ночь географии» уже третий год подряд в начале лета проводит Русское географическое общество. В этот период все желающие могут открыть для себя тайны прошлого, узнать больше о природе и народах России. Как сообщается на официальном сайте мероприятия, в 2023 году на полуострове акция пройдет в Судаке, Алуште, Белогорском, Сакском и Бахчисарайском районах, а также в Керчи и Севастополе.

Так, в Судаке акция начнется в Судакской крепости 2 июня с 18:00. Там состоятся экскурсии, где все желающие также смогут понаблюдать за растениями, птицами и насекомыми. Ждать будут всех желающих. Стоит отметить, что совершенно все мероприятия в рамках акции в Крыму и Севастополе будут бесплатными.

Следующей площадкой «Ночи географии» в Крыму станет пещера «Таврида» в Белогорском районе в поселке Зуя. Там 2 июня с 18:00 приглашают на квест «Красная тропа». Квест будет состоять из головоломок, загадок, испытаний и препятствий. Телефон для регистрации: +7 978 590-97-07.

В городе Саки «географическая ночь» стартует 2 июня в 18:00 на территории санатория имени Пирогова. Для гостей проведут экскурсию по территории старинного дендропарка-заповедника с его огромным разнообразием растений. Посетителями этого мероприятия в этом году смогут стать только пациенты санатория, а записываться нужно заранее.

В Керчи «Ночь географии» пройдет в Керченском государственном морском университете. Мероприятия там состоятся на день позже - с 3 июня. Начало в 16:00. В рамках акции можно будет посетить обновленный Морской музей якоря. Запись на экскурсии по телефону: +7 978 830-09-08.

Окончание акций намечено на 4 июня.

ГДЕ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ «НОЧЬ ГЕОГРАФИИ-2023» В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе «Ночь географии-2023» пройдет в казематах 10-й батареи и на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Так, первое мероприятие будет называться «Городские легенды с ИнБЮМ». Участников ждет творческая встреча с элементами квеста в атмосфере мистического Севастополя.

- На протяжении всей творческой встречи участники смогут насладиться полевой кухней и ароматным травяным чаем, приготовленным на буржуйке, - рассказали в пресс-службе ФИЦ ИнБЮМ.

Начало «географической ночи» запланировано 2 июня 2023 года в 18:30. Адрес: Севастополь, улица Катерная 47. Зарегистрироваться можно по телефону +7 978 570 64 80.

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» международная просветительская акция «Ночь географии» пройдет 2 июня с 18:00 до 20:00. Для гостей будут организованы бесплатные экскурсии «Растительный мир Херсонеса Таврического» и проведены интерактивные познавательные игры.

Экскурсии будут проходить каждые полчаса. Место сбора гостей: центральные ворота музея-заповедника. Вход свободный.

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