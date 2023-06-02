Пообещал закрыть глаза на фиктивный брак: в Крыму полицейский попался на взятке в 600 тыс. рублей

Инспектора взяли с поличным при получении денег Фото: Олег ЗОЛОТО

Старший инспектор отдела иммиграционного контроля МВД по Республике Крым обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю.

– Установлено, что инспектор выявил нарушение миграционного законодательства в виде фиктивного бракосочетания между жительницей пгт Молодежное и ее супругом. За непривлечение мужчины к ответственности и последующее невыявление лиц, способствовавших их бракосочетанию, сотрудник полиции получил взятку в размере 600 тысяч рублей, после чего был задержан, – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе МВД России по Республике Крым, обвиняемый потребовал от гражданина взятку за непривлечение к административной ответственности и невыдворение с территории РФ. Инспектора взяли с поличным при получении денег оперативники собственной безопасности МВД по РК при содействии коллег из регионального УФСБ

Мужчине предъявлено обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ – «Получение взятки должностным лицом в крупном размере». В МВД подчеркнули, что в случае, если его вина будет доказана, он будет немедленно уволен и понесет наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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