Ребенок умер после домашних родов: в Крыму будут судить акушерку-самоучку

Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Крыму 38-летнюю жительницу Севастополя обвиняют в осуществлении медицинской практики без лицензии, что повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, 31-летняя жительница поселка Ленино забеременела и встала на учет в районную больницу. Будущей матери предложили роды в медучреждении, но та наотрез отказалась от квалифицированной медицинской помощи.

Крымчанка нашла на сервисе объявлений девушку, которая позиционировала себя как «доула». Так обычно называют людей, которые помогают женщинам во время родов, оказывая физическую и психологическую поддержку. У таких «акушерок» может даже не быть медицинского образования. Но роженица и не думала отступать. Она договорилась с доулой, чтобы та помогла принять роды на дому за 35 тысяч рублей. Малыш появился на свет живым, но через полчаса умер из-за синдрома дыхательного расстройства. Матери ребенка назначили полтора года ограничения свободы.

Было заведено уголовное дело и в отношении «акушерки». Во время беременности доула проводила с жительницей Ленино встречи в арендуемых залах в Симферополе и Севастополе. Там обвиняемая производила медосмотры, а также назначала биологически активные добавки. Позднее фигурантка приняла роды, и новорожденный мальчик скончался.

– С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Согласно законодательству, обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

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