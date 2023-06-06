Аксенов: в Крыму нет угрозы подтопления после подрыва Каховской ГЭС

На сегодняшний день запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров Фото: Ирина ГЕРЦ

Крыму не угрожает подтопление после частичного разрушения плотины Каховской ГЭС, однако есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

– По поводу ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС. Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. <...> В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски, – написал Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров. Водохранилища заполнены на 80%, питьевой воды более чем достаточно, подчеркнул Аксенов. Проводятся работы по минимизации водопотерь на канале.

Ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов, однако на данный момент потребности в эвакуации Новой Каховки нет. По его словам, после частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что повреждения на Каховской ГЭС не повлияют на водоснабжение Севастополя. Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме.

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