Есть риски обмеления: грозит ли засуха Крыму после повреждения на Каховской ГЭС

Из-за ситуации в Каховке уровень водохранилищ на полуострове может значительно снизится Фото: Александра Тимощенко

Утро 6 июня для новых регионов выдалось неспокойным. В ночь с понедельника на вторник в результате обстрела ВСУ была частично повреждена Каховская ГЭС. Когда украинские военные ударили по плотине, были разрушены задвижки и рухнула одна из опор. К счастью, сама дамба не пострадала. Но из-за обстрела во многих населенных пунктах поселка уровень воды поднялся на высоту от двух до пяти метров.

Крымчане забеспокоились: не столкнется ли полуостров с дефицитом воды? Еще недавно жители упорно боролись с засухой, но после запуска Северно-Крымского канала ситуация, наконец-то, улучшилась.

БОЯТЬСЯ НЕ СТОИТ

Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, угрозы подтопления на полуострове из-за частичного разрушения Каховской ГЭС нет, но небольшие риски обмеления Северо-Крымского канала все же имеются. Однако специалисты продолжают проводить работы для того, чтобы минимизировать потери воды в канале.

- В настоящее время запасы воды в канале - порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20%, на данный момент имеют около 80% наполнения. Питьевой воды более чем достаточно, - отметил глава Крыма.

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ХВАТИТ

Как «Комсомолке» рассказал крымский гидрограф Илья Николаенко, ситуация на ГЭС не отразится на питьевой воде, так как республика полностью обеспечена ею на два года вперед.

- С этим проблем у нас не будет. На полуострове достаточно обычной воды, поэтому переживать о глобальной засухе не стоит. Но что будет с сельским хозяйством, которое питалось от Северо-Крымского канала, - пока открытый вопрос, - отметил специалист.

Он добавил, что из-за ситуации в Новой Каховке уровень водохранилищ на полуострове может значительно снизится, что может стать большой проблемой для аграриев.

Председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник успокоил: на сегодняшний день вода на полуостров продолжает поступать без перебоев.

- В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет. Северо-крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме, - добавил он.

Заметим, ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев отметил, что Каховская ГЭС построена таким образом, что сброс воды разом невозможен, поэтому ситуация не является критичной. Сотрудники МЧС и власти продолжают контролировать уровень воды в реке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов: в Крыму нет угрозы подтопления после подрыва Каховской ГЭС

По его словам, есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть (подробнее)

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Украине кранты при всех раскладах (подробнее)