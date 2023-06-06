«Все хотят хардкора»: крымский стилист рассказал о летних трендах-2023 и оценил купальники звезд, отдыхающих на полуострове

Юлианна Караулова и Полина Гагарина выбирают купальники, подчеркивающие фигуру. Фото: соцсети

Наконец-то наступило лето! А значит, пляжный сезон не за горами. Каждый год модницы со всей России щеголяют на крымских курортах купальниках всех цветов и фасонов. И какие только купальники не выбирают звезды отечественного шоубиза, чтобы покрасоваться на лазурных берегах. Бронзовый загар дли них - не основная цель, главное же - выгодно подчеркнуть свою фигуру и быть в тренде. Но в погоне за модой и красотой знаменитые дивы не раз попадали впросак. Кто-то из красавиц с экранов просчитывался с трендами, кто-то выбирал купальник, скрывающий красоту фигуры, а кто-то напротив - слишком эпатажную модель.

«Комсомолка» покопалась в социальных сетях российских актрис, певиц и телеведущих, которые отдыхали на курортах полуострова. Рассмотрели фотографии красавиц вместе с модным экспертом и узнали, какие пляжные наряды лучше утилизировать, а какие, наоборот, стоит приобрести.

О трендах-2023 «Комсомолке» рассказал эксперт в мире моды, крымский стилист Сергей Хардыбакин.

Эвелина Бледанс

Актриса и телеведущая родом из Ялты. Звезда регулярно навещает родной полуостров - последний раз она была здесь лишь полгода назад. Приезжает сюда Эвелина не только отдыхать, но и участвовать в благотворительных проектах. Ведь кинодива - создательница фонда «Мы все разные», помогающего детишкам с особенностями развития. Но, разумеется, красавица не упускает возможности позагорать на пляже. Для приема солнечных ванн актриса выбирает открытые купальники.

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс не боится быть в центре внимания даже во время отдыха. Фото: соцсети Эвелины Бледанс

Сергей Хардыбакин: Фигура Эвелины - предмет для зависти у всех, кто не подготовился к лету. Харизма и внешний вид явно позволяют ей надеть золотой купальник. Я считаю это идеальным выбором для летнего отдыха. Девушки, которые выбирают золотые купальники, отличаются решимостью и смелостью. А еще это гипертренд лета-2023.

Юлианна Караулова

Финалистка «Фабрики звезд-5» последний раз приезжала в Крым в 2020 году. Российская красавица выступила на закрытии фестиваля «Таврида.Арт», а в свободное от работы время довела свой загар до совершенства под палящим солнцем Судака.

Певица Юлианна Караулова предпочитает сдержанные цвета. Фото: соцсети Юлианны Карауловой

Сергей Хардыбакин: Выбор Юлианны выпал на купальник спортивного кроя цвета полыни, который символизирует гармонию, безопасность и спокойствие. Обычно такой вариант выбирают светлоглазые девушки с темными волосами, но поскольку Юлианна является обладательницей красивого и загорелого тела, купальник это только подчеркивает.

Катерина Шпица

Российская актриса Екатерина Шпица неоднократно признавалась, что очень любит полуостров. В 2018 году красавица даже снялась в фильме «Крымский мост. Сделано с любовью». Молодая мама, нужно сказать, редко радует поклонников откровенными нарядами, но, будучи в Крыму пару лет назад, даже выложила фото в ярком купальнике.

Актриса Катерина Шпица выбирает удобные купальники. Фото: соцсети Катерины Шпицы

Сергей Хардыбакин: Выбор Екатерины пал на купальник базового кроя но с ярким летним принтом. Цвет она выбрала бирюзовый, который ассоциируется с ярким небом и морскими волнами. Эта расцветка подходит абсолютно всем девушкам - нужно лишь правильно подобрать оттенок. Увы, принт купальника не является трендовым, но вполне закономерен для летнего отдыха на море.

Ольга Смешливая

Мастер спорта по сноуборду и многократная чемпионка России Ольга Смешливая тоже не прочь отдохнуть на крымском побережье. Летом 2022 года на отдыхе на Фиоленте, спортсменка даже сравнила красоту полуострова с Грецией. И, конечно же, не могла не порадовать подписчиков снимками в купальнике.

Спортсменка Ольга Смешливая обожает быть в тренде. Фото: Соцсети Ольги Смешливой

Сергей Хардыбакин: В своем летнем образе Ольга соединила два тренда - бикини и «коровий» принт, который набирает сейчас обороты благодаря интересу к вестернам и 90-м. Скорее всего, в ближайшее время этот принт даже сместит с пьедестала питона и леопарда. Так что, хочу похвалить Ольгу или ее стилиста за прекрасный выбор летнего наряда!

Полина Гагарина

Российская певица, композитор и актриса Полина Гагарина, как и ее коллега по цеху Юлианна Караулова, совмещает отдых в Крыму с концертной деятельностью. В 2021 году артистка выступала в Ялте, а перед этим порадовала поклонников сексапильным фото в раздельном купальнике. Несмотря на то, что поклонники нередко обвиняют звезду в чрезмерной худобе, девушку это мало волнует. Полина наоборот публикует все больше откровенных снимков - в соцсетях красотки фотографий с пляжей хоть отбавляй.

Певица Полина Гагарина придумывает оригинальные сочетания. Фото: соцсети Полины Гагариной

Сергей Хардыбакин: В своем летнем образе обладательница точеной фигуры Полина Гагарина использовала прием «колорблокинг», то есть сталкивание цветов. Сочетание черного и желтого привлекает внимание. Желтый - цвет искренности, общения, радости и достатка. Он светлый и яркий. А потому, сочетаясь с черным, только усиливает свои качества. Возможно, это два разных купальника, которые Полина соединила вместе. Прием одобряю! Девушки, которым надоели банальные сочетания, могут взять на заметку.

Анастасия Волочкова

Ну какой обзор пляжных look-ов может обойтись без Анастасии Волочковой! К тому же, эпатажная балерина неоднократно приезжала в Крым с гастролями и на отдых. График на полуострове у звезды обычно напряженный, поэтому каждую свободную минуту она использует по максимуму - плавает на яхте и позирует в знаменитом шпагате на фоне моря. Выбор купальников Анастасии Волочковой иногда шокирует, ведь звезда предпочитает откровенные бикини с микротрусиками, которые едва прикрывают самое сокровенное. Однако крымский стилист смелость балерины, напротив, оценил.

Балерина Анастасия Волочкова - главная поклонница откровенных бикини. Фото: соцсети Анастасии Волочковой

Сергей Хардыбакин: Купальник Анастасии сочетает в себе два ярких тренда-2023 - красный цвет, напоминающий о сериале «Спасатели Малибу», и бикини. Расцветка символизирует сексуальность и страсть: звезда явно готова к повышенному вниманию противоположного пола. Девушкам, которые не так смелы как Настя, все же рекомендую приобрести слитный красный купальник.

КАКИЕ КУПАЛЬНИКИ В ТРЕНДЕ В 2023 ГОДУ

Бикини. Подойдет для тех, кто устал от закрытых купальников.

Металлизированная ткань. Обращайте внимание на ткань, напоминающую жидкое серебро или золото. Это гипертренд-2023 в любом исполнении. Золото - непременный атрибут роскошной жизни, поэтому этот цвет используют для создания шикарного соблазнительного образа. Купальник не требует дополнительных аксессуаров и украшений, но особое внимание следует обратить на качество ткани. Если она будет некачественной, то все насмарку.

Слитный купальник. Хороший вариант для тех, кто не подготовился к лету. Можно быть звездой на пляже, если подобрать актуальные для этого сезона расцветки.

Монокини. Смесь слитного и открытого купальника.

Hustler. Лямки купальника перекрещиваются на шее.

Сергей Хардыбакин - известный в Крыму стилист. Фото: личный архив Сергея Хардыбакина

КСТАТИ

Для тех, кто не успел подготовиться к лету, дизайнеры создали специальные купальники с рукавами. Это прозрачная сетка, как будто боди с рукавами, - отмечает стилист. - Плюс, корректировка фигуры возможна с помощью накидок - прозрачных или кружевных. Кружево сейчас очень в тренде, и летящие накидки помогут стать главной красавицей пляжа. Парео никогда не уйдут из нашей жизни, но теперь они длины макси - их можно использовать и как накидку на бедра, и как полноценное платье.

Что касается расцветок, то сейчас в моде цветочный и анималистичный принт. При этом, по словам Сергея Хардыбакина, леопардовый уходит на смену принту под зебру и питона.

- Сейчас в тренде хаотичная смесь эпох, поэтому ретро-купальники тоже имеют место быть. Из цветов самый горячий - шоколадный. И, конечно, дизайнеры не оставили нас без пайеток и блесток. Все уже устали от базы, легких нежных цветов, и хотят хардкора, - заключил стилист.

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