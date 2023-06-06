В МЧС Крыма опровергли фейки об эвакуации населения из-за радиации

В пресс-службе ведомства, ситуация на полуострове находится под контролем. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После частичного повреждения на Каховской ГЭС жителей Крыма начали пугать заражением воды и радиацией. Представители украинского Центра информационно-психологических спецопераций (ЦИПСО) целый день звонили крымчанам и пытались создать панику. А позже распространили новости от якобы регионального МЧС об эвакуации жителей Джанкоя.

Мошенники распространяли фейки под видом новостей от МЧС по Крыму. Фото: скриншот из крымских телеграмм-каналов

Однако, как удалось узнать КП-Крым в пресс-службе МЧС по Крыму, ситуация на полуострове находится под контролем.

- Никакой эвакуации никто не проводит, поэтому, конечно, новостей о подобном мы не выпускаем. Не стоит слепо верить различным пабликам и мессенджерам. Доверяйте только официальным источникам. В случае эвакуации или угрозы радиации сотрудники министерства сделали бы рассылку, а не стали бы обзванивать всех по вайберу, - опровергли фейки в ведомстве.

О ложных новостях также сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В своем telegram-канале.

- Информация фейковая, звонки осуществляется с территории Украины с подменой номера на казахстанский или московский. Соответствующие федеральные и крымские службы осуществляют круглосуточный мониторинг воды и воздуха - все показатели в норме, без всяких изменений, - отметил он.

Крючков заверил, что в случае опасности сообщения будут идти по всем каналам одновременно, а сейчас на полуострове все спокойно.

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