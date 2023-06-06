За решетку на 15 лет: парню, «раскрасившему» здание мэрии Евпатории в цвета украинского флага, вынесли приговор

Евпаториец пытался поджечь здание мэрии, метнув в него зажигательной смесью. Фото: скриншот из видео

Весной прошлого года весь Крым облетела шокирующая новость - неизвестный посреди ночи облил здание администрации Евпатории краской, а после пытался поджечь. На преступника силовики вышли спустя несколько часов - его зафиксировали камеры видеонаблюдения. Как сообщали в пресс-службе ФСБ, изначально в отношении хулигана было заведено уголовное дело по статье «Вандализм», однако, позже его переквалифицировали на более серьезную статью.

Напомним, около 4 часов утра 16 мая 2022 года тогда еще 27-летний парень пришел к мэрии на улице Ленина, облил здание краской цветов украинского флага и попытался поджечь коктейль Молотова. Смесь, однако, не загорелась. Происходящее он снимал на телефон, а потом выложил запись в Интернет.

Парень облил здание мэрии краской. Фото: Talipov Online\Tg

Расследование резонансного дела продолжалось больше года. Приговор евпаторийцу вынес Южный военный окружной суд. Как сообщили в пресс-службе ФСБ по Крыму и Севастополю, вердикт суда суровый и справедливый: 15 лет лишения свободы. На парня завели уголовное дело по статьям «Террористический акт», «Угроза совершения террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет» и «Вандализм».

- Свои противоправные действия крымчанин заснял на видео, которое впоследствии опубликовал в соцсети. В голосовых комментариях к видеоролику и субтитрах евпаториец высказал угрозу совершения террористических актов в отношении сотрудников администрации Евпатории, а также призвал неограниченный круг лиц к проведению аналогичных «акций», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Отмечается, что первые 4 года заключения вандал проведет в тюрьме, а оставшиеся 11 - в колонии строгого режима.

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