При необходимости воду в Северо-Крымский канал могут накачать насосами

Сейчас этот вопрос изучается совместно с федеральными органами власти Фото: Ирина ГЕРЦ

При необходимости воду из Днепра могут накачать в Северо-Крымский канал насосами, установленными в районе разрушенной Каховской ГЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– На сегодняшний день уровень воды в Северо-Крымском канале остается без изменений, – отметил руководитель региона.

При этом Аксенов подчеркнул, что со временем канал все же обмелеет. Власти принимают меры для того, чтобы отход воды уменьшился.

– В данном случае Крыму ничего не угрожает с точки зрения обеспечения водой. У нас под удар попадает рисовое хозяйство, – отметил глава республики.

Крымские власти компенсируют все затраты, которые понесли производители. Аксенов добавил, что орошение будет осуществляться на площади около 60 тысяч гектар. На этих территориях будут выращивать культуры, которые нуждаются в гораздо меньшем количестве воды. Ее будут брать из пяти крымских водохранилищ.

– По всем остальных культурам программа мелиорации будет работать, – подчеркнул Аксенов.

Глава региона добавил, что воду из Днепра в Северо-Крымский канал могут накачать насосами. Сейчас этот вопрос изучается совместно с федеральными органами власти.

– Подача до 40 кубометров воды в секунду в Северо-Крымский канал позволит полностью обеспечить мелиорацию на территории Республики Крым, – отметил глава региона.

Он добавил, что технически это решение будет несложным.

– До 24 февраля 2022 года ситуация была сложнее. Поэтому сейчас восстановить все это гораздо проще, – заключил Аксенов.

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