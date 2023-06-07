Из-за разрушения Каховской ГЭС в Крыму могут пострадать посевы риса и свеклы

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В случае падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы. Об этом сообщила заместитель директора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко.

– Рис в первую очередь, это однозначно. Потом сахарная свекла, эта такая культура, которая стратегически очень важна сегодня для России, – рассказала она агентству РИА Новости Крым.

Радченко отметила, что в Крыму несколько предприятий выращивают сахарную свеклу на семена. Сейчас эта культура начинает цвести и нуждается в очень частом поливе.

– Без полива, конечно, урожай семян будет невозможно получить, – подчеркнула представитель НИИ.

Радченко также заверила, что большой беды для сельского хозяйства не будет, так как аграрии еще не успели перейти на орошение из Северо-Крымского канала.

Напомним, ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Как сообщил мэр Новой Каховски Владимир Леонтьев, после частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

В свою очередь, глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров. Население и предприятия Крыма обеспечены водой на 100%.