Северо-Крымский канал работает в штатном режиме после подрыва Каховской ГЭС

В настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров Фото: Анна КИРИЕНКО

Часть Северо-Крымского канала, проходящая по территории Республики Крым, функционирует в штатном режиме. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Владислав Масляник.

– В целом население, предприятия Крыма обеспечены водой на 100%. Угрозы затопления и подтопления на территории Крыма, связанной с работой Северо-Крымского канала, нет. Северо-Крымский канал на территории Республики Крым работает в штатном режиме, – сообщил Масляник.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в настоящее время запасы воды в канале составляют порядка 40 млн кубометров. Крымские водохранилища заполнены на 80%.

Ночью 6 июня после обстрела ВСУ была повреждена Каховская ГЭС. В результате ночных ударов произошло частичное разрушение задвижек, вода неконтролируемо стала сбрасываться ниже по течению. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что в зону подтопления могут попасть около 300 домов. По его словам, после частичного разрушения Каховской ГЭС могут возникнуть проблемы с поставкой воды в Крым.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя ситуацию, сообщил, что угрозы подтопления в Крыму нет, однако есть риск, что Северо-Крымский канал начнет мелеть. Сейчас проводятся работы по минимизации водопотерь на канале.

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