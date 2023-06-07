Готовивший теракт на железной дороге в Крыму получил 10 лет колонии

Дело рассматривал Южный военный окружной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южный военный окружной суд приговорил 36-летнего симферопольца к десяти годам колонии строгого режима за подготовку к подрыву железной дороги в Джанкойском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Напомним, мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ в апреле прошлого года. Установлено, что он готовился подорвать ж/д пути в Джанкойском районе республики. По месту его жительства правоохранители изъяли два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора, схему закладки СВУ под железнодорожное полотно, а также экстремистскую литературу. Кроме того, мужчина публиковал в соцсетях материалы, содержащие призывы к убийству русских и к насилию в отношении представителей власти.

– Суд признал подсудимого виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 220 000 рублей и запретом администрировать сайты на два года и шесть месяцев, – сообщили в УФСБ.

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