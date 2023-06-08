«Приехала из города в райский сад»: певица Алена Свиридова рассказала о начале «трудовых колхозных будней» в Керчи

Певица каждое лето проводит на даче в Керчи. Фото: Alenasviridova

Певица Алена Свиридова по традиции встречает лето в Керчи. Здесь у певицы дом, в котором жила ее бабушка. В школьные годы артистка проводила в Крыму каждое лето. Теперь же домик в поселке Капканы под Керчью певица называет «дачей».

Алена Свиридова уехала в Крым 4 июня, сообщила ее пресс-служба. А сегодня звезда выложила свой первый «рилз» в запрещенной соцсети из «домика в деревне».

- Лето должно быть в деревне. Шорты, вьетнамки, розы, персики, кошки, птицы, - написала артистка.

60-летняя певица часто балует подписчиков яркими кадрами летнего отдыха. То она ловит креветок и ест клубнику с грядки, то катается на колесе обозрения и поднимается на гору Митридат, а то и вовсе ругается с рабочими местного водоканала, которые чинят ей дырку в трубе «с помощью говна и палок».

Поклонники любят ее за естественность - Свиридова не скрывает свой возраст и часто выкладывает в Сеть фото без макияжа.

Певица отлично выглядит и не скрывает свой возраст. Фото: Alenasviridova

Сегодня же артистка показала поклонникам палисадник и все, что в нем выросло за время ее отсутствия. И назвала это райским садом.

- Это такая красивая роза, еще со старого участка. Мы ее пересаживали, она чуть не умерла, бедолага, болела. Но в этом году она просто красавица. И вообще, здесь так классно! Я приехала из города в райский сад…В общем буду вас держать в курсе. У меня начинаются трудовые колхозные будни, - рассказала певица.

Перед поездкой в Крым у артистки был насыщенный гастрольный тур, запись шоу «Две звезды. Отцы и дети» и путешествие по Турину. В Керчи певица пробудет до середины лета.

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