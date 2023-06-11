В Севастополе столкнулись Chevrolet и Ford: пять человек в больнице

По факту случившегося проводится проверка. Фото: кадр видео пресс-службы управления МВД по Севастополю

В субботу, 10 июня, в Севастополе столкнулись Chevrolet и Ford, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Авария произошла в 19.55. 21-летний молодой человек ехал за рулем Chevrolet по автодороге Севастополь – Бухта Камышовая – Фиолент. На третьем километре водитель решил повернуть налево. При это он не уступил дорогу Ford. За рулем был 62-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пять человек. В больницу попали оба водителя и трое пассажиров Chevrolet. Они получили травмы различной степени тяжести.

– Признаков опьянения у водителей не установлено. Сотрудниками Госавтоинспекции по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, – отметили в МВД.

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