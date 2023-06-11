Четверо погибших и четверо пострадавших подростков: в Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП

Оба водителя и двое пассажиров Renault получили травмы, несовместимые с жизнью. Фото: пресс-служба МВД по РК

В воскресенье, 11 июня, в Бахчисарайском районе столкнулись Kia и Renault Logan, в результате чего погибли четыре человека, и пострадали четверо подростков. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла около 10.10. Женщина ехала за рулем Kia по автодороге Береговое-Бахчисарай. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в Renault.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В результате ДТП погибли четыре человека. Оба водителя и двое пассажиров Renault получили травмы, несовместимые с жизнью.

– Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в Renault, – отметили в МВД.

Фото: пресс-служба МВД по РК

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.

– По поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в Бахчисарайском районе, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В надзорном ведомстве добавили, что дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

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