В результате повреждения путей никто не пострадал
Фото: Светлана Макеева
В воскресенье, 11 июня, в Кировском районе Крыма восстановили движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Как сообщалось ранее, в связи с повреждением железнодорожного полотна в Кировском районе приостановили движение поездов. Аксенов отметил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава Крыма подчеркнул, что в результате повреждения железной дороги никто не пострадал.
– Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, – сообщил глава республики.
Аксенов поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, участвовавших в устранении повреждений.
Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном, в результате ЧП никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования ФСБ. Вечером на участке было восстановлено техническое движение поездов.
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