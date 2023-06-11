В результате повреждения путей никто не пострадал Фото: Светлана Макеева

В воскресенье, 11 июня, в Кировском районе Крыма восстановили движение поездов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщалось ранее, в связи с повреждением железнодорожного полотна в Кировском районе приостановили движение поездов. Аксенов отметил, что для пассажиров организуют трансфер автобусами. Глава Крыма подчеркнул, что в результате повреждения железной дороги никто не пострадал.

– Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено, – сообщил глава республики.

Аксенов поблагодарил сотрудников Крымской железной дороги и других служб, участвовавших в устранении повреждений.

Напомним, утром 18 мая в Симферопольском районе с путей сошли вагоны с зерном, в результате ЧП никто не пострадал. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причины случившегося станут известны после расследования ФСБ. Вечером на участке было восстановлено техническое движение поездов.

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