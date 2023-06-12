В Симферополе «восьмерка» врезалась в микроавтобус с детьми: есть погибший

Фото: пресс-служба МВД по РК

В понедельник, 12 июня, в Симферополе столкнулись ВАЗ-2108 и микроавтобус Volkswagen Crafter, в результате чего погиб водитель легковушки. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Трагедия произошла около 11.20. ВАЗ-2108 ехал со стороны села Пионерское в сторону Симферополя. На правом закруглении дороги легковушку занесло, и она выехала на встречную полосу. Там «восьмерка» врезалась в микроавтобус.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В результате ДТП смертельно травмирован водитель автомобиля ВАЗ-2108. Количество пострадавших уточняется, – отметили в МВД.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В ведомстве добавили, что в микроавтобусе находились двое несовершеннолетних. Их осматривают медики. По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства аварии.

– Будет дана правовая оценка, в том числе действиям перевозчика, – добавили в полиции.

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