Не смог смириться с разводом: крымчанин из ревности зарезал бывшую жену

Обвиняемый написал явку с повинной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Евпатории 43-летнего местного жителя обвиняют в убийстве бывшей жены на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Семейная пара развелась по инициативе жены. Однако евпаториец с этим не смирился. Мужчина приревновал бывшую супругу к новому избраннику. 4 марта пьяный крымчанин с кухонным ножом отправился в спортивное учреждение, где занимался их общий сын.

– Найдя в коридоре бывшую жену, которая ожидала ребенка, ревнивец нанес ей несколько ударов ножом в грудь. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте, – отметили в СК.

В ведомстве добавили, что за день до убийства фигурант повредил автомобиль нового избранника своей бывшей жены. В пресс-службе прокуратуры Крыма уточнили, что обвиняемый разбил камнем лобовое стекло Chevrolet.

Мужчина признал свою вину и написал явку с повинной. Двое детей бывшей супружеской пары будут жить с родственниками погибшей женщины. Фигуранта заключили под стражу. Уголовное дело направили в суд.

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