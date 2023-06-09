В Бахчисарайском парке миниатюр родился необычный пони по кличке Пончик

Новорожденный уже устойчиво держится на копытцах и даже бегает вокруг вольера. Фото: Скриншот из видео

Начало июня принесло не только хорошую и солнечную погоду, но и пополнение в Бахчисарайском парке миниатюр! Несколько дней назад там на свет появился малыш пони необычного серого окраса. Директор зоопарка Виктор Жиленко рассказал, что детеныш уже очень активный и дружелюбный. Он с удовольствием подходит к сетке вольера и знакомится с посетителями, ласково просит, чтобы его погладили и даже не боится. Но мама за ним внимательно следит и оберегает.

- Славного малыша назвали Пончик - от слова пони. Очень милое имя, да и ему подходит, - рассказывает Жиленко. - Мама с ребятенком чувствуют себя прекрасно, хорошо едят, играются и гуляют.

Мама его постоянно оберегает. Фото: Скриншот из видео

Когда малыш родился, сотрудники парка поместили семью в отдельный домик для наблюдения за их состоянием. Но на днях маму пони с Пончиком выпустили в открытый вольер.

- Когда наши ветеринары убедились, что все в порядке, то лошадей выпустили из так называемого родильного отделения, - шутит директор парка.

По словам Жиленко, Пончик имеет необычный окрас. На свет он появился серым, хотя оба родители золотисто-рыжего цвета. Хоть новорожденный уже устойчиво держится на копытцах и даже бегает вокруг вольера, он все еще привязан к своей матери и пьет молоко, но уже пытается переходить на взрослую пищу - сено.

В конце мая в Бахчисарайском парке миниатюр носуха Маруська стала мамой. У пары енотовых родились сразу семь малышей. По словам директора парка миниатюр, пол малышей определить было сложно, так как мама носуха не подпускала никого к своим деткам. Чтобы никто не тревожил семейство, она даже шипела и рычала.

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