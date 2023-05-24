Мать-героиня! В Бахчисарайском парке миниатюр носуха родила сразу семь малышей

Пол малышей пока определить невозможно. Фото: МБУК «Парки столицы»

В мае в Бахчисарайском парке миниатюр носуха Маруська стала мамой. У пары енотовых родились сразу семь малышей! Директор зоопарка Виктор Жиленко рассказал, что детеныши уже очень активные и милые, но мама за ними внимательно следит и оберегает.

- Наша Маруська - настоящая мать-героиня! Родила сразу семерых носусят, - говорит Жиленко, - Несмотря на то, что у нее всего лишь шесть грудей, чтобы каждого можно было приютить и покормить, она все равно справляется. Молодец! Дадим ей орден за отвагу.

По словам директора парка миниатюр, пол малышей пока определить невозможно, так как мама носуха не подпускает никого к своим деткам. Чтобы никто не тревожил семейство, она даже шипит и рычит.

- Скоро детки подрастут, и Маруся снова вернется в стаю. Малышей мы отправим в садик для животных. Там они окрепнут и будут готовы радовать своим милым видом наших посетителей, - говорит директор зоопарка.

Напомним, недавно в Бахчисарайском парке миниатюр решили устроить день красоты для альпак. Сотрудники зооуголка 5 мая целый день выстригали пушистым животным шерсть, а некоторым даже сменили образы в духе современных тенденций. Позже от зимнего «костюма» избавили и верблюдов. Стрижкой занимался сам директор парка Виктор Жиленко. По его словам, раньше эту работу доверяли исключительно зоотехникам.

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