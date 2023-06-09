Симферополец пойдет под суд за растление и шантаж 19 школьниц

24-летний симферополец предстанет перед судом за серию преступлений сексуального характера
24-летний житель Симферополя предстанет перед судом за серию преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Мужчине вменяются понуждение несовершеннолетних к совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, развратные действия, видеосъемка несовершеннолетних с целью изготовления порнографии.
Установлено, что мужчина подыскивал в соцсетях школьниц и вступал с ними в переписку. Девочки делились с ним личными фотографиями, порой откровенными.
– Шантажируя их публичным распространением, злоумышленник требовал изготовления новых более откровенных фото, – рассказали в региональном следкоме.
Это продолжалось более пяти лет – с мая 2017 по сентябрь 2022 года. В ходе следствия выяснилось, что от действий обвиняемого пострадали 19 девочек, большинство из них – жительницы полуострова.
В отношении всех пострадавших приняты меры реабилитационного характера, добавили в ведомстве.
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