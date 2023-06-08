Раздевался перед детьми и ходил голым по роддому: в Севастополе эксгибиционисту дали 7 лет колонии

Осужденный должен заплатить детям 200 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Севастополе местного жителя 1989 года рождения признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении двух 10-летних девочек. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в июле 2022 года. Пьяный севастополец находился на детской площадке по улице Шелкунова. Мужчина совершил акт эксгибиционизма в присутствии двух 10-летних девочек. Дети испугались и убежали. Некоторое время фигурант следовал за девочками и оставил их только после того, как проходящая мимо женщина предупредила, что вызовет полицию. В тот же день голого горожанина задержали на территории роддома №1.

– Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, – отметили в прокуратуре.

Мужчине также запретили работать с детьми в течение 10 лет. Кроме того, осужденный должен заплатить 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного девочкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Раздевался перед 10-летними детьми и был пойман студентами: в Феодосии на 8 лет посадили эксгибициониста (подробности)