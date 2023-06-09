«Как Турция, но дешевле»: что происходит на пляжах южного берега Крыма в начале лета

Лето только началось, а на берегах Ялты уже не протолкнуться Фото: Александра Тимощенко

- Девушка! Аккуратнее можете ходить? Тут и так места нет, а еще вы пытаетесь просочиться. Идите на другой пляж, здесь уже все занято, - обращается ко мне женщина в голубом парео. Она снимает с головы полотенце и кладет его рядом со своей подстилкой, чтобы занять еще хоть кусочек свободного пляжа в Ялте. А в 20 сантиметрах от нее вальяжно загорает семейная пара с ребенком. Еще дальше - компания громких студентов, которые сразу же после зачета примчали на троллейбусе к морю.

Большинство туристов в Ялте - приезжие с материка Фото: Александра Тимощенко

КАК В МОСКОВСКОМ МЕТРО

На центральном пляже Ялты в начале июня народу, как в московском метро. Правда, не в часы пик. Желающих встретить лето у моря полно. Кто на гальке, кто на подстилках. Все смеются, шумят и галдят. Многие уже успели загореть и спокойно носят открытые купальники. Но солнце в эти дни жарит беспощадно, поэтому новички с белыми носами от крема стараются кутаться в полотенца и накидки. Жалко же сгореть в первые дни отпуска! Но море пока прохладное - 18 градусов, поэтому в воду идут только очень смелые.

Некоторые пляжи еще не готовы к сезону Фото: Александра Тимощенко

Самый популярный пляж в Ялте - Приморский. Народу тут не убавляется даже в обеденное время, когда солнце особенно активное. Поэтому найти себе хотя бы небольшое место для того, чтоб кинуть вещи, не так уж и просто. Пока девушка у пирса вставала, чтобы свернуть свое полотенце, на ее место уже прибежала парочка.

- Вы же уходите уже? Мы пока свои вещи сюда поставим, чтобы никто не занял, - со сбитым дыханием обращается парень.

ДЛЯ УДОБСТВ РАНОВАТО

С собой на море я взяла только одно полотенце - понадеялась на лежаки. Пока растерянным взглядом осматривала территорию пляжа, поняла, что аренда шезлонгов еще недоступна.

Не на всех пляжах курорта людно Фото: Александра Тимощенко

- Слишком рано ты, милая, удобства ищешь, - увидела мое недоумение женщина рядом. - Начало июня только! У нас все так быстро обычно не начинается.

На городских пляжах в Ялте все предельно просто: есть море, пирсы и галька. Остальные атрибуты для комфорта арендаторы пляжей пока еще не привезли. Видимо, ждут самого разгара сезона. Зато по набережной один за другим ходят местные зазывалы - кто на катере покататься приглашает, кто модные косы заплести или татуировку нарисовать. Есть даже тренеры по сапсерфингу и дайвингу. Что угодно за ваши деньги!

- Девушка, хотите я вас на своей яхте покатаю? Только за ваши деньги, - шутит смуглый парнишка с голым торсом. В основном он зазывает молодых девушек. К каждой зазывала находит особенное обращение:

- Красоткам в джинсовых юбках сегодня скидка, - продолжает парень и смотрит на меня.

Многие без лишних слов отворачиваются и проходят мимо. Но есть и те, кого предложения загорелого капитана цепляют - почему бы и не покататься на белоснежной яхточке за полторы тысячи с человека? Цены на такое развлечения обычно стабильны и варьируются от 1200 до 2000 тысяч рублей. Все зависит от условий и того, какую скидку получится выбить.

В основном туристы загорают Фото: Александра Тимощенко

За год в Ялте мало чего поменялось. Та же набережная с толпами людей даже в будние дни, аниматоры в костюмах, шумные кафешки, летние террасы. Море - чистое и прозрачное. Правда, еще прохладное. Буквально в ста метрах от Массандровского пляжа есть длинная зона фудкортов. Здесь и кофейни, и небольшие тематические кафе в греческом, грузинском и восточном стилях. Есть и детские зоны. Разве что, официантов не хватает. Да и кафе еще открыты не все. В некоторых точках пока еще трудятся строители, что-то белят, красят и приводят в парадный вид. А вот цены уже кусаются. Впрочем, для ЮБК это привычно. За обычный кофе среднего размера придется заплатить около 200 рублей, лимонад, колу или мохито можно найти за 180-250 рублей, а небольшой шарик мороженного стоит как три чая – 240 рублей. За всем этим выстраивается длинная очередь.

Вода в море еще прохладная Фото: Александра Тимощенко

НАБЕЖАЛИ ФРИЛАНСЕРЫ

Кстати, контингент отдыхающих все же изменился. Если раньше Ялта пользовалась популярностью среди семейных пар и отдыхающих с материка, то сейчас курорт облюбовали удаленщики. Молоды люди - они же фрилансеры - выбрали южный город как временное пристанище. Здесь они отдыхают, купаются, загорают и продолжают работать.

- А мне какая разница, где трудиться - в Москве или у моря? Тут хотя бы тепло и покупаться можно. Атмосфера совсем другая. В последний год часто так сменяю обстановку. Мне нравится и не надоедает, - уткнулся в яблочный ноутбук загорелый парень.

ПОТОМУ ЧТО ДЕШЕВЛЕ

На пляжах в Ялте в основном отдыхают приезжие с отдаленных городов России: Москва, Питер, Нижний Новгород, Екатеринбург…

- Я раньше с парнем в Турции в это время отдыхала или в Грузию летала. То же самое, только дешевле. Только для того, чтобы добраться до Стамбула сейчас, нужно потратить на двоих около 80 тысяч рублей, а еще и на отдых отложить нужно. А до Крыма на поезде и за десять тысяч можно доехать. Разница ощутимая! В Крыму хорошо, мы еще приедем, – поделилась впечатлениями девушка лет 27.

На пляжах загорают семьи с детьми Фото: Александра Тимощенко

Рядом на большом покрывале расположилась семья - мама, папа и две близняшки лет пяти. Еще в середине мая сняли квартиру на юге и каждый день ходят на море, ездят по Крыму и наслаждаются природой.

- Во-первых, арендовать жилье дешевле, чем оплачивать отель. Во-вторых, с детьми так намного удобнее. Но в Крыму мы не первый раз, уже, можно сказать, бывалые туристы здесь, - смеется Галина из Екатеринбурга. - Нам тут нравится все: и воздух, и природа, и море чистое почти всегда. Цены, конечно, кусаются и сервис хромает. Но мы сюда не за ним приезжаем.

А вот коренная крымчанка Наталья Николаевна приехала покупаться на море из Симферополя. Но из-за толпы на пляжах засобиралась домой уже через час.

- Думала, что людей в начале июня будет немного, но не тут-то было! Как сардины в банке. В следующий раз поеду куда-нибудь в другое место. Еще и море холодное, - возмущается пенсионерка.

АЛУШТА И ГУРЗУФ

Если в Ялте еще с конца мая яблоку негде упасть, то Алушта и Гурзуф пока пустуют. Там в основном отдыхают местные. На пляжах загорают семьи с маленькими детьми, а по громкоговорителю лениво приглашают на морские прогулки на катере.

- В будние дни тут ловить нечего, - доверительно рассказывает мне алуштинский зазывала. - Тут либо родители со школьниками, либо бабушки с дедушками. Все местные. Никому ничего неинтересно.

В Алуште в основном отдыхают местные Фото: Александра Тимощенко

Но, в отличие от курортной столицы полуострова, в стороне Профессорского уголка есть полностью обустроенные пляжи. Здесь и лежаки, и бунгало, и зонтики, сделанные в одной стилистике. Все можно арендовать за 500-1000 рублей в день. А ближе к центральной набережной даже стоят зарядки для электрокаров. Цивилизация! Да и отдыхать здесь намного приятнее, пока нет толкучки из отдыхающих.

ОФИЦИАЛЬНО

На сегодняшний день по всему Крыму уже официально открыли 371 пляж, но в скором времени их число увеличится. Об этом сообщили в пресс-службе Минкурортов республики.

- Безопасность отдыхающих обеспечивают 1344 матроса-спасателя, - говорится в сообщении. Подготовка пляжей велась с ноября прошлого года. В частности, проведена очистка дна, проверка наличия спасательных средств, на официальных пляжах работают медики, - сообщили в региональном МЧС.

Как ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов, в этом году власти не ожидают бурный сезон из-за ограничения в транспортной логистике.

- Аэропорт не работает, а поездами мы максимум 1,5 млн перевезем туристов, автомобильным транспортом, конечно, люди едут. Но мы понимаем, что из-за той информационной повестки, которая сейчас существует, многие просто опасаются. Поэтому мы сезон в этом году проведем в урезанном варианте. Но хочу заверить, что в Крыму туристам ничего не угрожает, - рассказал Сергей Аксенов.

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