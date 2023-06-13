Ждем 30-градусную жару! Когда из Крыма уйдут дожди

Сейчас погоду по всему Крыму определяет циклон, который и принес грозовые кратковременные дожди Фото: Александра Тимощенко

Дожди вновь вернулись в Крым и снова нарушили планы жителей полуострова на солнечные выходные. Города утопают в жутких ливнях, которые парализуют движение на дорогах и не дают насладиться наступившим летом. Но, по словам синоптиков регионального гидрометцентра, непогода прекратится в ближайшие дни.

Как рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, до четверга на полуострове будет сохраняться большая вероятность дождей, днем воздух прогреется до 24-25 градусов тепла, а ветер усилится до 19 метров в секунду.

- Во вторник и среду придется еще потерпеть осадки. Дождь будет идти во второй половине дня 13 и 14 июня, но уже в четверг в Крыму потеплеет до 27 градусов, небо прояснится. На выходных вообще ожидаем тридцатиградусную жару, - говорит синоптик.

По ее словам, сейчас погоду по всему Крыму определяет циклон, который и принес грозовые кратковременные дожди и местами очень сильные ливни. 13 и 14 июня метеорологи прогнозируют усиление северо-восточного ветра и температуру воздуха ночью от 14 до 19 градусов, в горах +11-13, а днем - от 21 до 26 градусов со знаком плюс. Однако в конце рабочей недели на полуострове потеплеет до 30 градусов.

- В этот период вероятность осадков будет минимальная. Температура постепенно поднимется до 29-30 градусов, а море прогреется до +21, - отмечает Любецкая.

Заметим, из-за шквалистого ветра в ближайшие дни в западных районах Крыма сохранится штормовое предупреждение.

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