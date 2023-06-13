Отдых в Крыму под вопросом? Что происходит на востоке и западе полуострова

На сегодняшний день на полуострове официально открыли 371 пляж Фото: Александра Тимощенко

Время отпусков уже началось, поэтому многие пакуют свои чемоданы и активно выкупают путевки на начало лета. Но поездки в Крым в этом году осложнились. Самолеты не летают, добираться трудно, да и тревожных новостей слишком много… Точно ли тут безопасно?

ТУРИСТЫ ЕДУТ

На сегодняшний день на полуострове официально открыли 371 пляж, но в скором времени их число увеличится. Несмотря на грустные прогнозы о провальном сезоне, туристы продолжают приезжать в Крым. К тому же, по словам главы республики Сергея Аксенова, отдыхающим ничего не угрожает, поэтому народ уже начинает занимать места в отелях и на местных пляжах.

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КУРОРТ

В начале сезона отдыхающие уже успели облюбовать Ялту. Народу там, как в московском метро, но не в часы пик. Любителей шоколадного загара и моря на пляжах полно. Кто на гальке, кто на подстилках. Все смеются, шумят и галдят. Многие уже успели загореть и спокойно носят открытые купальники, но купаться пока не спешат - холодно.

Ялту уже заполонили отдыхающие Фото: Александра Тимощенко

ЕВПАТОРИЯ

Однако другие города также пользуются спросом среди приезжих. Если посмотреть на прибрежные зоны в Евпатории, то с начала июня там уже отдыхают люди с разных уголков России. На подстилках и лежаках плотно разместились местные и курортники из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Воронежа, Ростова… У некоторых путевки были забронированы и оплачены еще зимой, поэтому решили не рушить планы – не пропадать же добру зря. Кроме того, о хорошем начале сезона говорит как минимум отсутствие билетов на поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Уже в начале июня они идут заполненными до отказа, а к середине лета урвать свободный билетик будет почти невозможно. Также туристы приезжают на полуостров и на автомобилях – по Крымскому мосту.

На пляжах есть комфортный заход в море Фото: Надежда ДАЦЮК

ПОДХОДИТ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

В Евпаторию в основном едут семьи с маленькими детьми, ведь здесь пологие пляжи, комфортный заход в воду, много санаториев и баз отдыха. Улицы курорта уж точно не пустуют. На каждом шагу туристов зовут в кафе, местные рестораны, предлагают сделать портретный рисунок или приглашают прокатиться на сапе или серфе. Развлечений хоть отбавляй. Что угодно за ваши деньги!

В Евпаторию в основном едут семьи с детьми Фото: Надежда ДАЦЮК

МНОГО СКИДОК

Снять номер в гостевом доме или комнатку в аренду в июне не составляет труда. Так как туристов в Крыму стало значительно меньше, количество заявок на жилье снизилось примерно на треть. Поэтому в этом году ехать на полуостров выгодно. Из-за падения спроса на размещение цены упали в среднем на 30-40% в дорогих отелях и гостиницах и на 10-20% - в недорогих гостевых домах.

- Приехали сюда с семьей из Челябинска. Первый раз в Крыму. Друзья советовали с ребенком именно Евпаторию выбирать, поэтому приехали сюда и остановились в санатории. Все очень нравится - от развлечений до мелкого моря и песчаного пляжа, удобно. Только вот закрытая набережная Терешковой совсем не устраивает. Говорят, она так уже не первый год стоит, - делится впечатлениями отдыхающая Ирина.

ВОСТОК ПУСТУЕТ

Восточное побережье полуострова в этом году должно быть особенно популярно для тех, кто едет с материка. Из-за близости Крымского моста отдыхающие могут выбирать для отпуска Керчь, Феодосию и Судак. Но в Судаке в начале июня пока не густо. Море всего 18 градусов и частые дожди сделали свое дело. Набережные пустуют, а у моря загорают в основном местные. Но отельеры уверяют: на июль бронь плотная, поэтому унывать пока рано.

Судак в этом году. Фото: "ЯВКрыму"/ВК

- Сейчас средний уровень загрузки ниже, чем в прошлом году на 25-30%, загрузка в среднем около 37-40%. В следующие месяцы она выше, но, учитывая короткое плечо бронирования, мы ждем, что июль-август мы отработаем нормально - не отлично, но хорошо. То есть мы прогнозируем непростой сезон, но уверены, что он пройдет хорошо, - отметил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

В 2021 году главный пляж Судака буквально трещал по швам Фото: Михаил ПАТЛИС

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