Звездные слабости: Алена Свиридова в Крыму балует себя свежей рыбкой и походами в кино

Алена Свиридова похвасталась свежей рыбкой в Керчи. Фото: Alenasviridova

«Бедная овечка» Алена Свиридова продолжает наслаждаться отдыхом в Крыму. Певица, напомним, на днях, приехала на дачу в Керчи – в дом, где жила ее бабушка. Здесь у Свиридовой палисадник с розами, огород со свежей клубникой и небольшой фруктовый сад, о котором она часто рассказывает подписчикам.

Как настоящая керчанка певица не может отказать себе в удовольствии полакомиться свежеприготовленной рыбой. Артистка поведала, что за ставридой и хамсой в этот раз не стала ехать на рынок - купила в ближайшем магазине.

- То, чем славится Керчь – это свежая рыба. Я сегодня зашла даже не на рынок, а в магазин, который так и называется «Керченская рыба». И купила свежайшую ставридку. Она просто «заглядывала» мне в глаза и говорила: «Съешь меня». А вот это хамса. Она не очень жирненькая, но такая упругенькая, хорошенькая, слабосоленая. Я сейчас оторву ей голову и выпущу кишки. Сложу в баночку, залью растительным маслом и с картошечкой это все завалю, - рассказала певица.

Не стала скрывать Свиридова, во сколько обошлась ей рыбешка.

- Килограмм ставридки стоил 70 рублей, а хамса - 40 рублей, - написала у себя на страничке артистка.

Показала певица и свою просторную крымскую кухню. Она выходит прямо во двор и отделена от него роллетами. Кроме стола и белого гарнитура, в ней есть лежанка с пологом.

Просторная крымская кухня певицы. Фото: скриншот из видео Alenasviridova

Отдых у певицы всегда активный. Она отлично плавает, сама ловит креветок и гуляет по городу. В этот раз Алена Свиридова порадовала себя походом в кино.

- Сходила, наконец, на «Вызов» в Керчи. На утренний сеанс. Отличный фильм, я порадовалась реально, - рассказала певица.

Многочисленные поклонники обожают певицу за позитив и фото без фильтров. В этом году Алене Свиридовой исполнится 61 год, при этом она позволяет себе выкладывать снимки без макияжа и с естественными морщинками.

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